La Fundación Rafael Pérez Estrada homenajea a Juan Campos Reina con 'La ciudad velada' a partir de este jueves en Málaga

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MÁLAGA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Rafael Pérez Estrada retoma en septiembre su ciclo 'La ciudad velada' haciendo un homenaje al escritor Juan Campos Reina, nacido en Puente Genil (Córdoba). En concreto, lo hará con la presencia de sus tres hijos, que han seguido la estela del padre y también son escritores. De este modo, Gonzalo, Álvaro y Diego Campos Suárez estarán presentes en la cita, que tendrá lugar este jueves, 24 de septiembre, a las 18,30 horas, en Mucac La Coracha, en el Paseo de Reding, 1, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

Según ha concretado el Consistorio malacitano en una nota, este encuentro servirá para recordar la figura este "destacado escritor", que vivió en Málaga y tuvo amistad con Rafael Pérez Estrada. Para recorrer la vida y obra de Juan Campos Reina, han considerado que "nadie mejor que sus tres hijos", el médico y escritor Gonzalo Campos Suárez (Palma de Mallorca, 1976), el licenciado en Derecho y escritor Álvaro Campos Suárez (Málaga, 1981), y el también licenciado en Derecho, guionista, dramaturgo y productor Diego Campos Suárez (Málaga, 1983).

En contexto, nacido en Puente Genil. Juan Campos Reina se licenció en Derecho por la Universidad de Sevilla (US). Durante buena parte de su vida estuvo afincado en Málaga. De su obra destaca la novela 'El bastón del diablo', Premio Andalucía de la Crítica en 1997; además, es autor de 'Santepar', 'Un desierto de seda' o 'La góndola negra', entre otras.

'La ciudad velada' (1989) es el título de una de las joyas literarias de Rafael Pérez Estrada sobre la transformación de Málaga en los últimos años del siglo XX con la que mostraba su preocupación por recuperar el patrimonio de la ciudad y hacerlo partícipe del presente.

Tomando el espíritu de esta obra, la Fundación Rafael Pérez Estrada "pretende descubrir las obras y trabajos de escritores, poetas, artistas, historiadores o agentes culturales más destacados en la actualidad para hacerlos parte de la vida cultura de Málaga", según ha precisado la Administración local.

La Fundación Rafael Pérez Estrada nace en marzo de 2012 para la custodia, conservación, estudio y difusión de legado artístico y documental que el propio artista donó al Ayuntamiento. La Fundación también tiene entre sus fines "fomentar la investigación literaria universal, en especial la española contemporánea".

Asimismo, la Fundación Rafael Pérez Estrada se propone el fomento de la lectura a través de distintas iniciativas y actividades con el objeto de "convertirse en un centro de promoción y difusión de la cultura escrita, con propuestas innovadoras que atiendan los intereses e inquietudes de todos los públicos" --infantil, juvenil, adulto, senior-- y de todos los niveles --desde el aficionado hasta el especializado--. La sede de la Fundación se encuentra en la segunda planta del Archivo Municipal de Málaga, en el mismo edificio donde se encuentra su legado, visitable, en la planta baja.