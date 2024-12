Fycma arranca temporada de eventos de ocio para Navidad y Año Nuevo con conciertos, conferencias y espect

MÁLAGA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), del Ayuntamiento, se convierte en uno de los epicentros del entretenimiento durante los meses de diciembre y enero con una selección de eventos y actividades pensados para el público general.

La temporada comenzará este sábado, 14 de diciembre, con 'Metallica & Sinfonía' de Scream Inc, un espectáculo que fusiona el rock con la música sinfónica, marcando el inicio de casi dos meses de propuestas culturales que combinan música, arte y diversión.

Tras disfrutar de la música, Fycma acogerá el 19 de diciembre un nuevo 'Mentes Expertas', en esta ocasión con la participación de Mario Alonso Puig, especialista en inteligencia humana, quien presentará su inspiradora conferencia 'Eres mucho más grande de lo que crees'.

En enero, Victor Küppers traerá nuevamente el formato 'Mentes Expertas' al Palacio el día 16, ofreciendo una presentación divertida y práctica sobre cómo desarrollar el potencial humano, han indicado en un comunicado.

Para los amantes de la danza clásica, el Tchaikovsky National Ballet presentará 'El Lago de los Cisnes' los días 20 de diciembre y 12 de enero, una obra que captura la esencia del ballet romántico en una conmovedora historia de amor.

Además, el icónico ballet navideño 'El Cascanueces' deleitará al público el 23 de diciembre y también el 12 de enero con un mágico relato navideño sobre la infancia y los sueños.

Así, el nuevo año se inaugurará musicalmente con el 'Gran Concierto de Año Nuevo' de la Strauss Festival Orchestra el 8 de enero, presentando vals y polcas de renombre como 'El bello Danubio azul' o la 'Marcha Radetzky'. La música volverá el 9 de enero con la compañía Hollywood Symphony Orchestra y 'La Mejor Música de Cine' con temas de películas emblemáticas como 'El Señor de los Anillos', 'Misión Imposible' o 'Piratas del Caribe'.

Justo al día siguiente, el 10 de enero, el gospel tomará Fycma con el concierto Alabama Gospel Choir. Ese mismo día, y de manera previa, tendrá lugar el Gran Concierto de Navidad de Strauss Festival Orchestra.

Los mejores éxitos de Queen cobrarán vida en el tributo musical 'Remember Queen' el 17 de enero. La agenda musical se completa con 'Harry Sinfónico' el 18 de enero, donde la banda sonora de las películas del famoso mago Harry Potter cobrará vida en una impresionante interpretación sinfónica.

El 24 de enero la energía de ABBA regresará con 'ABBA Tribute: Masters of the Scene', donde los éxitos de la banda sueca harán vibrar al público. El 25 de enero Paco Montalvo presentará su nuevo espectáculo '¡Volvemos cantando!', donde el virtuosismo del violín flamenco se fusionará con voces flamencas, y, finalmente, el 31 de enero se vivirá el tributo más auténtico a Michel Jackson en el show 'Michael is back', cerrando un mes lleno de música, arte y cultura.

Por otro lado, han destacado que el calendario ferial comenzará el fin de semana del 24 al 26 de enero con el salón 'Retro Auto & Moto Málaga', que ofrecerá una exhibición de vehículos clásicos, acompañada de stands de accesorios, repuestos y coleccionismo para los amantes del motor.

Con esta serie de eventos, Fycma "se posiciona como un espacio de referencia para disfrutar de la cultura y el entretenimiento en Málaga durante las próximas fechas", han valorado.