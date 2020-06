Fycma se suma al Global Exhibitions Day para destacar el papel crucial de la industria ferial en la recuperación

MÁLAGA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) se suma este miércoles, 3 de junio, a la conmemoración del Global Exhibitions Day, una iniciativa internacional promovida por The Global Association of the Exhibition Industry (UFI), que integra a recintos y organizadores de todo el mundo, según ha informado la edil de Turismo, Promoción de la Ciudad y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Málaga, Rosa Sánchez.

Con este gesto el recinto malagueño se adhiere a una jornada que pretende destacar el papel crucial de esta industria en la dinamización de los territorios y su incidencia en el tejido empresarial, "resultando clave para el proceso de recuperación económica en la era post COVID-19".

Desde el recinto ferial han destacado a través de un comunicado que "solamente en España este sector genera un impacto económico de 13.000 millones de euros, según datos de la Asociación de Ferias Españolas (AFE)". Así, los operadores feriales apuestan por visibilizar el papel de la industria ferial como motor económico y de empleo.

En este sentido, y según datos de UFI, en el mundo se celebran 32.000 ferias anuales que atraen a 4,5 millones de expositores y a 303 millones de visitantes, que conjuntamente tienen un gasto de 116 billones de euros y generan 3,2 millones de empleos directos e indirectos.

Estas cifras "ponen de relieve el papel de la actividad para el crecimiento de los territorios donde tiene lugar y su economía, así como para la generación de nuevos negocios e inversiones y el intercambio de conocimiento", han indicado desde Fycma en un comunicado.

Este año la celebración se encuentra marcada por el contexto excepcional que de manera global asume la industria y la necesaria reactivación de los sectores productivos en el escenario post COVID-19, reivindicando su valor como herramienta para conectar de nuevo a las empresas con el mercado e impulsar la reconstrucción de las economías afectadas.

De esta forma, desde UFI y la Asociación de Ferias Españolas (AFE) --cuya vicepresidencia asume Fycma a través de su directora general, Yolanda de Aguilar-- han recalcado que las ferias comerciales "son clave para que los diferentes sectores retomen las relaciones profesionales y generen confianza, pues son el medio necesario para agregar el elemento humano, fundamental para entablar nuevos contactos".

Además, han indicado que influyen en el desarrollo de otras industrias, del comercio y de la internacionalización y tienen un elevado impacto económico, que AFE sitúa en 13.000 millones de euros para el caso español, con una aportación al producto interior bruto de 6.500 millones de euros.

Junto a ello, dicha entidad insiste en "los beneficios cuantificables que las empresas expositoras obtienen como consecuencia de su participación en los salones, foros y certámenes, con un retorno de ocho euros por cada euro invertido, según cálculos de esta asociación".

La auditoría de los datos relativos a 2019 llevada a cabo por AFE entre sus asociados --referidos a un total de 424 ferias y congresos con superficie expositiva--, constata el crecimiento de parámetros estratégicamente muy significativos, según apuntan desde la entidad.

Así, del número de expositores totales, que se elevó a 49.819, la presencia de empresas de otros países creció un 8,4 por ciento con respecto a 2018 y representó un 24 por ciento del total. En paralelo, los visitantes internacionales aumentaron un 29,2 por ciento hasta situarse en 675.000.

Ambas cifras reflejan el elevado grado de internacionalidad de las ferias españolas, que en conjunto recibieron la visita de 9,7 millones de personas, un diez por ciento más que en 2018.

Además de la auditoría, la asociación cuenta con un estudio relativo al impacto económico del mercado ferial español realizado por la empresa Oxford Economics, que a partir de una estimación de más de 560 ferias celebradas en España en 2018, sitúa el número de empleos generados directa e indirectamente por dicha actividad en los 123.000 --5.900 en el caso de Fycma-- que en 2019 albergó un total de 35 ferias y exposiciones que reunieron a más de 300.000 participantes.

Asimismo, han manifestado que el impacto económico generado por el recinto malagueño superó los 160 millones de euros según criterios asumidos por AFE y el Spain Convention Bureau.