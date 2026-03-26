García (Adelante) ve a Moreno "más cerca de los que mataron a Caparrós que de defender su memoria"

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SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, ha acusado este jueves al presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, de estar "más cerca de los que mataron" Manuel José García Caparrós --el joven muerto de un disparo de la Policía en la manifestación por la autonomía andaluza del 4 de diciembre de 1977 en Málaga--, que de "los que defendemos su memoria", porque "está haciendo méritos para pactar con Vox".

En un audio, García se ha pronunciado así después de que el Pleno del Congreso haya convalidado este jueves la reforma de la Ley de Memoria Democrática para indemnizar a personas asesinadas o que sufrieron lesiones graves como consecuencia de la represión franquista entre el 1 de enero de 1968 y el 29 de diciembre de 1978, un texto que ha salido adelante con el apoyo de los habituales socios del Gobierno, la abstención de Junts, y con el rechazo de PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN).

"De Vox, ¿qué nos íbamos a esperar?; un partido neofascista que odia a Andalucía, pero del Partido Popular de Moreno Bonilla que se dice a sí mismo andalucista, yo esto no lo puedo entender", ha planteado García.

Ha añadido que no puede entender que Moreno, "que está todo el día hablando que si en España lo más importante es Andalucía y que si la bandera andaluza, después coja y vote en contra de reconocer como víctima del terrorismo de estado a Manuel José García Caparrós".

Según García, que hoy tengamos un estatuto de autonomía, un parlamento, un presidente de la Junta y elecciones autonómicas es "fruto de la lucha del pueblo andaluz que costó vidas, entre ellas, la de Manuel José García Caparrós, que fue asesinado por la policía el 4 de diciembre de 1977 en las calles de Málaga".

Según ha indicado, que "hoy el Partido Popular vote en contra, quiere decir que está más cerca de los que mataron a Caparrós que de los que defendemos su memoria" y, evidentemente, "ya está haciendo méritos para intentar pactar con Vox".