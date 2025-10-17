Gavira apunta al aumento de inseguridad en Málaga por el "buenismo hipócrita de PP y PSOE con inmigración ilegal masiva"

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, junto a otros miembros de la formación en Málaga. - VOX MÁLAGA

MÁLAGA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha advertido de las consecuencias de "la inmigración ilegal masiva y descontrolada" y ha señalado a un aumento de la "inseguridad" en la provincia de Málaga debido al "buenismo hipócrita del PP y del PSOE".

Así, se ha referido a los hechos ocurridos en los últimos días en la provincia malagueña y lo primera que ha dicho es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha enviado a 66 inmigrantes ilegales a un hotel en Antequera (Málaga)". "Y lo que ha urgido es que se produzca rápidamente el empadronamiento para poder acceder a las ayudas", ha criticado.

Gavira ha asegurado que el alcalde de Antequera "se enfada y dice que cómo va a ser eso", punto en el que le ha dicho que "le pregunte a Feijóo, que fue el que pactó con Sánchez la regularización de cientos de miles de inmigrantes ilegales, o que le pregunte a Moreno Bonilla, el del pedazo corazón".

Asimismo, el portavoz de Vox en Andalucía ha aludido también a que en el paseo marítimo de Málaga "una menor fue agredida sexualmente por un moro" y a que "en Marbella, un afgano tiroteó y asesinó a un joven mientras que estaba hablando por teléfono"; además de que en Fuengirola "un africano escupió a una imagen religiosa dentro de una iglesia católica".

"Si hay alguien que piensa que lo que estamos sufriendo en las calles no tiene nada que ver con la apertura de puertas abiertas a culturas incompatibles con la nuestra, se está equivocando una vez más", ha asegurado Gavira, quien ha apuntado que "no hay más ciego que el que no quiere ver".

Asimismo, ha criticado que desde que Moreno es presidente de la Junta de Andalucía "se han incrementado un 35% los asesinatos y los homicidios dolosos en nuestra tierra, el 30% cometido por extranjeros, un 50% los delitos contra la libertad sexual, el 20% cometido por extranjeros, y un 99% las agresiones sexuales con penetración, casi un 25% cometido por extranjeros".

Así, el portavoz andaluz de Vox ha incidido en "las consecuencias de lo que estamos viendo; es decir, la inmigración ilegal no controlada trae inseguridad a las calles"; y ha señalado "el perjuicio económico".

Al respecto, ha dicho que "mientras que de media una plaza para una residencia de mayores en la provincia de Málaga cuesta de 2.000 a 2.300 euro, el coste de un mena es de 4.500 euro al mes, según la administración Moreno; es decir, 54.000 euro al año". También ha enumerado "el perjuicio de los servicios públicos en la atención sanitaria, en la educación, en las ayudas y en los servicios sociales".

"El 90% de los menas que llegan a Andalucía rondan la mayoría de edad y cuando llevan unos pocos meses en nuestra tierra, o semanas en algunos casos, ya tienen preferencia frente a los jóvenes andaluces para las ayudas contributivas, no contributivas, ayudas al empleo y acceso a la vivienda", ha lamentado.

Finalmente, ha informado de que "ahora algunos dicen que el PP está copiando el mensaje de Vox en relación con la inmigración ilegal masiva y descontrolada"; sin embargo ha preguntado "si alguien en su sano juicio se cree que Moreno va a llevar a práctica esas políticas que ahora el PP quiere poner encima de la mesa".

"Hay muchos ejemplos en relación con leyes ideológicas y, por ejemplo, con el tema del campo, que el señor Moreno Bonilla dice exactamente lo contrario que el señor Feijóo", según ha concluido Gavira.