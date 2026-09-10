'Ghosting y otros fantasmas' se alza con el primer premio de la Muestra Joven de Cortometrajes 'MalagaCrea' 2026

La ganadora del premio de la Muestra Joven de Cortometrajes 'MálagaCrea' 2026, Élise Tandé, junto con la concejala delegada de Juventud del Ayuntamiento de Málaga, Mercedes Martín. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA-EDU ROSA CERVANTES

MÁLAGA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El corto de ficción 'Ghosting y otros fantasmas' de Élise Tandé se ha alzado con el primer premio de la Muestra Joven de Cortometrajes 'MálagaCrea' 2026, que este año está dotado con 1.500 euros.

La Caja Blanca acogió este miércoles la proyección de las obras finalistas y la entrega de premios a la que asistió la concejala delegada de Juventud del Ayuntamiento de Málaga, Mercedes Martín.

Al igual que en ediciones anteriores, el Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga ha organizado esta Muestra de Cortometrajes con el objetivo de impulsar la aparición de nuevos valores en el sector audiovisual y cinematográfico, según ha afirmado el Consistorio en un comunicado.

El cortometraje de animación 'Anaglifo' de Valle Comba ha obtenido el segundo premio, que alcanza este año los 1.200 euros, mientras que el documental de Sonia Vargas 'Deportados: de Almogía a los campos de concentración nazis' ha completado el podio con el tercer premio, dotado con 900 euros. Asimismo, han recibido menciones especiales los finalistas Alejandro González, José Rodríguez-Vergara y María Isabel García.

La edición de este año de la Muestra Joven de Cortometrajes 'MálagaCrea' ha recibido un total de 15 obras audiovisuales; de las cuales nueve han sido cortos de ficción, dos piezas de animación, tres documentales y un videoclip. En cuanto al jurado, ha estado integrado por Ana María Asencio, Alberto Pons y Alejandro Ruiz.

Las Muestras Culturales 'MálagaCrea' son un programa de promoción artística para jóvenes creadores, organizado y gestionado por el Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga. El principal objetivo es facilitar los canales de expresión artística y dinamizar la creación joven y emergente de calidad de la ciudad.