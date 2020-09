Greencities y S-Moving reúnen en Málaga al tejido empresarial con más de 60 ciudades en busca de soluciones innovadoras

MÁLAGA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Málaga se convertirá los próximos días 30 de septiembre y 1 de octubre en punto de encuentro de todos los actores institucionales, empresariales, profesionales y económicos implicados en la transformación de los territorios inteligentes y sostenibles en España a través de los foros Greencities y S-Moving, que citarán a más de 60 ciudades y municipios en busca de soluciones innovadoras para la gobernanza.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la viceconsejera de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía, Lorena García de Izarra; la concejala delegada de Innovación y Digitalización Urbana de Málaga, Susana Carillo; el presidente del Comité Organizador de S-Moving, Antonio Gómez-Guillamón, y la presidenta del Comité Científico de Greencities, María Luisa Gómez, han presentado la undécima y tercera edición, respectivamente, de estos eventos.

En los espacios de networking se podrán establecer reuniones con proveedores especializados y las ciudades pondrán en común oferta y demanda de innovación, proyectos, oportunidades e iniciativas afines. Al respecto, estarán presentes una treintena de alcaldes que dialogarán sobre los proyectos de ciudad, iniciativas y retos de la administración pública.

Greencities es el gran encuentro de todos los agentes implicados en la construcción y desarrollo de territorios inteligentes y sostenibles. S-Moving, por su parte, es un evento internacional centrado en el desarrollo tecnológico y las infraestructuras vinculadas a la movilidad inteligente, autónoma y conectada.

Han destacado que la concurrencia por primera vez de ambos encuentros impulsa la principal plataforma nacional sobre servicios, soluciones e ideas para el desarrollo de ciudades más eficientes y conectadas, siendo un espacio único de negocio y conocimiento.

Para ello, contará con la representación de 280 entidades dinamizadas por importantes compañías como Alfen, Fiware Foundation, Telefónica Empresas, EIT Climate-KIC, Clear Channel, Iberdrola, Sistem, Smurfit Kappa y Svat; así como por instituciones y organismos como Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior; la Universidad de Málaga (UMA); y la Corporación Tecnológica de Andalucía.

También estarán presentes la Diputación; la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible; la de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidad, y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA; Ametic; Málaga Ciudad Genial y las empresas municipales Promálaga, Emasa, Limpieza de Málaga y Parque Cementerio de Málaga.

EMPRESAS Y PROGRAMA ESPECIALIZADO

En total, la zona expositiva congregará una oferta de 84 empresas para mostrar productos y herramientas novedosas para una mejor gestión de los recursos en áreas como gobierno, economía y participación ciudadana; movilidad; energía y medioambiente o sociedad digital. Este espacio también contará con la participación de destinos turísticos inteligentes (DTI).

Por otra parte, los eventos ofrecerán durante dos jornadas una visión global e integral de los principales retos para la gestión urbana de los territorios y la movilidad, con especial atención al contexto actual. Será a través de un especializado programa de conferencias, paneles temáticos y presentaciones articulado en los espacios 'Foro Green Point', 'S-Moving Forum' y 'Espacio ODS' y de la mano de 220 expertos de ámbito nacional e internacional con participación presencial y virtual.

En este sentido, los encuentros mantienen su dimensión internacional con la conexión en tiempo real con ponentes desde otras partes del mundo, caso de Carlo Ratti, director del MIT Senseable City Lab del Massachusetts Institute of Technology, o Katarina Torstensson, Sustainability Strategist at Göteborg-European Capital of Smart Tourism 2020. Estarán representados una veintena de países.

Entre las principales temáticas que se abordarán está el análisis de la sociedad digital a través de paneles especializados en soluciones y tecnologías disruptivas y el ecosistema green con el abordaje de proyectos de digitalización o eficiencia energética para construir entornos urbanos más sostenibles. Además, tendrán cabida los retos y oportunidades de la gobernanza y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el contexto actual. El turismo y la movilidad serán otras de las dos grandes áreas de trabajo a través de plenarios.

Además, tendrá lugar una nueva convocatoria del International Greencities Congress, que convocará 29 comunicaciones sobre inteligencia territorial, ecosistema urbano sostenible, infraestructuras y soluciones tecnológicas o actuaciones sostenibles en la edificación; se celebrará la tercera edición del Foro de Economía Circular y el coloquio 'Talent Woman by Greencities & S-Moving' para abordar el papel de la mujer en la gestión durante la expansión del COVID-19.

Por otra parte, serán escenario de presentaciones específicas como el programa 'Sostenibilidad: un camino sin retorno' a cargo del productor y director de cine y documentales sociales, Miguel Ángel Tobías; del proyecto Symby, financiado por el Programa de Cooperación Territorial Interreg Europe y que tiene como objetivo apoyar el desarrollo de las normas regionales que fomenten y promuevan la transición a una economía circular; del Foro de Empresas Innovadoras: sostenibilidad e innovación, del marco tecnológico para las ciudades inteligentes, Andalucía Smart.

Como novedad, Finnova estará presente en el networking con la iniciativa EU Funds HelpDesk, para apoyar a las entidades locales en la búsqueda de todas las posibilidades de financiación que brinda la Unión Europea.

FYCMA, ESPACIO SEGURO

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) ha implementado un riguroso protocolo para que organizadores, expositores, proveedores, participantes y asistentes puedan llevar a cabo su actividad con todas las garantías.

En el caso de Greencities y S-Moving hay medidas como la adecuación de los espacios a través de delimitaciones y señalización para la distancia interpersonal de 1,5 metros, flujos de entrada y salida e itinerarios para una movilidad segura, aforos limitados y reducidos al 65 por ciento y con un máximo de 200 personas en el auditorio --22 por ciento de aforo--.

También se ha dispuesto la diferenciación de asientos habilitados, intensificación de la limpieza y desinfección con la intervención permanente de personal, puntos de dispensación de gel desinfectante, apuesta por la digitalización para evitar elementos de necesaria manipulación y toma de temperatura a los asistentes a su llegada al recinto.

Greencities está coorganizado por Fycma y Ametic. S-Moving lo está conjuntamente por el recinto malagueño y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA --dependiente de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad--. Son Premium Partners Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior, Fiware Foundation, Telefónica Empresas y la UMA.

Como Golden Partners actúan EIT Climate-KIC y Promálaga y como Silver Partners están la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo, y la de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades; también Alfen, Clear Channel, Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), la Diputación, Iberdrola, Málaga Ciudad Genial, Sistem, Smurfit Kappa, Svat y las empresas municipales Emasa, Limpieza de Málaga y Parque Cementerio de Málaga.

Por su parte, son colaboradores institucionales Red.es --Ministerio de Economía de Economía y Empresa--; la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial --Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital-- y Segittur --adscrita a la Secretaría de Estado de Turismo--.