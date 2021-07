Guillermo Díaz dice que Cs ha logrado un "rearme político e intelectual" con su convención nacional

MÁLAGA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Comunicación de Cs en Andalucía y diputado andaluz en el Congreso, Guillermo Díaz, ha asegurado que el partido ha logrado "un rearme político e intelectual" con la Convención Política de Ciudadanos celebrada este pasado fin de semana.

En rueda de prensa en Málaga, Díaz ha señalado que se ha "marcado el rumbo que queremos seguir" para los próximos años y donde el partido se ha definido como "un partido liberal en el sentido más clásico de la palabra".

Un término, ha dicho, que otras formaciones "intentan pervertir y parasitar", que "gusta a mucho a conservadores y a algunos socialdemócratas" para hacerse con el voto de centro, pero que "no es compatible" con estas formaciones.

"Quien no sea liberal es normal que tenga que irse a donde sea, pero el que lo sea, quien sea de centro, reformista, quien crea en la libertad individual y no crea en la polarización o en los bandos en España, su sitio es Ciudadanos. Quien no crea nada de esto su sitio es otro", ha concluido.