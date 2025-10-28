Herido un motorista en un accidente en la A-7 en Rincón de la Victoria (Málaga)

Archivo - Imagen de archivo de una carretera de Málaga. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 39 años ha resultado herido este martes al caer de la moto en la que circulaba por la A-7 a la altura del núcleo de Benagalbón, en el término municipal de Rincón de la Victoria (Málaga).

Según han informado a Europa Press desde Emergencias 112 Andalucía y desde la Jefatura Provincial de Tráfico, el siniestro se ha producido sobre las 17.00 horas en el punto kilométrico 968 de dicha vía.

Desde el 112 han dado aviso a la Guardia Civil y a efectivos sanitarios del 061, que han trasladado al hombre al Hospital Regional de la capital malagueña.