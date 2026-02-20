Herido por quemaduras un trabajador al reventar una tubería de vapor en un hotel de Torremolinos (Málaga)

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del 061. - 112 - Archivo

Ha sido evacuado por el equipo médico al Hospital Regional de Málaga

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 20 (EUROPA PRESS)

Un trabajador ha resultado herido por quemaduras tras una explosión en una zona de máquinas en un hotel en Torremolinos (Málaga) en la mañana de este viernes.

Así lo ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El 112 ha atendido a las 8.35 horas una llamada de socorro que solicitaba asistencia para un trabajador herido en la zona de máquinas de un establecimiento hotelero de la calle Salvador Allende que no está en estos momentos en funcionamiento.

Hasta el lugar se ha desplazado un equipo médico del Centro de Emergencias Sanitarias 061, efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de la Diputación de Málaga y Policía Local y Nacional.

Según han informado fuentes de Bomberos, el accidente se ha producido en una caldera de agua caliente, ha reventado una de las tuberías de vapor y ha provocado heridas por quemaduras a un trabajador.

Hasta el lugar del suceso se ha movilizado una ambulancia que ha asistido al herido y posteriormente lo ha evacuado al Hospital Regional de Málaga. De todo lo sucedido se ha informado a Inspección de Trabajo.