'Hidalgo' se hace con el premio al Mejor Videojuego Indie 2024 en la sexta edición del certamen impulsado desde Málaga

MÁLAGA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sexta edición de los Premios 'Indie Games' ha culminado este viernes con la celebración de su gala de entrega de premios esta noche en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, donde se ha dado a conocer que el gran ganador ha sido 'Hidalgo', que ha conseguido el premio en la categoría de Videojuego Narrativo, a la vez que se ha hecho con el reconocimiento a Mejor Videojuego Indie 2024.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha sido el encargado de entregar el galardón al estudio Infinite Thread Games de Granada por su creatividad e innovación en un proyecto que ha convencido al jurado.

Además del alcalde, han participado en la gala la edil de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones, Alicia Izquierdo, la secretaria general de Turismo de la Junta, Yolanda de Aguilar, el director gerente de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, Lisardo Morán, el director gerente de la Agencia Digital de Andalucía, Raúl Jiménez, y el subdirector del Centro de Coordinación de Industrias Cultutales del Ministerio de Cultura, Héctor Calvo.

También han entregado galardones la COO de GiantX, Virginia Calvo, y el coordinador de proyectos de Robótica, Videojuegos y Accesibilidad Tecnológica de Fundación ONCE, Nicolás Álvarez, entre otros.

Los otros proyectos premiados han sido 'Worldless' (Barcelona) en la categoría PC/Consola; 'John Mambo' (Granada) en Móvil; y 'Shadows on the Walls' (Valencia) en TECH/XR.

En la categoría de Accesibilidad ha sido reconocido 'A-RED Walking Robot' (Barcelona), mientras que el premio a Mejor Videojuego Indie de Andalucía ha recaído en 'TIES: Soul Link' (Málaga). 'The Many Pieces of Mr. Coo' (Madrid) ha triunfado en Indie Plus y 'Greak: Memories of Azur' (México) se ha alzado como el mejor videojuego en la categoría Internacional, subrayando el alcance global del certamen.

Este año, el jurado ha otorgado además tres accésits a cuatro estudios que contarán con un año de estancia en el Polo Nacional de Contenidos Digitales para el desarrollo de sus proyectos. Los videojuegos seleccionados han sido: Shadows of the Wall (Valencia), Bubble Ghost Remake (Madrid/Málaga) y Fist of Yokai (Granada).

La ceremonia ha sido precedida por un pre-show a cargo de Lara Smirnova que ha dado paso a una gala conducida por Nikki García, conocida por su trabajo en doblaje y como voz de Google. La velada también ha contado con la participación de la actriz malagueña Alessandra García, premio Max de teatro, y la música del dúo Tirana, además del DJ Final Boss. La cantante Rocío Saiz ha sido la encargada de animar la post-gala en su faceta de DJ.

Con un total de 34.000 euros en premios, los ganadores han recibido 4.000 euros cada uno, con un premio adicional de 2.000 euros para el Mejor Videojuego Indie 2024, sumando un impulso significativo a sus proyectos de desarrollo.

Cabe señalar que la sexta edición de 'Indie Games' ha batido récords de participación este año, con 238 candidatos iniciales, doblando la cifra de 2023, de los que se han seleccionado los 32 finalistas que competían en la gala final.

El jurado de la sexta edición de los Premios Indie Games ha estado compuesto por destacadas personalidades de la industria de los videojuegos y representantes institucionales como Alberto González de Vandal; Antonio Quirós, director general de Innovación del Ayuntamiento de Málaga; Adrián Gómez, director de Innovación de Turismo y Deporte de Andalucía; Chema Galante de Under The Bed Games; y Cristian Suárez de Fundación ONCE.

También han formado parte del jurado Curro Rueda de Viva Games; Elena Blanes de Stega; Juan Lomanto de Press over; Lucía Herrero de Málaga Jam; Maruchi García Cano, creadora destacada en Youtube Gaming; Nicolás Álvarez también de Fundación ONCE; Olga Reus de GamersOn y New Gaming; Rodolfo Tiessler, asesor del Área de Innovación del Ayuntamiento de Málaga; Teresa Martín Ezama de ICEX España Exportación e Inversiones; y Virginia Calvo de Giants.

JORNADA PROFESIONAL PREVIA

Antes de la gala, se ha llevado a cabo una Jornada Profesional en el Polo de Contenidos Digitales de Tabacalera, centrada en la financiación en el sector de los videojuegos. El evento ha contado con paneles de expertos, espacios de networking y sesiones de pitching destinados a conectar a proyectos emergentes con la inversión y el publishing. El encuentro ha contado con más de 120 asistentes del ecosistema gamer a nivel nacional.

Premios 'Indie Games' está organizado por el Polo Nacional de Contenidos Digitales y Fycma, ambos del Ayuntamiento de Málaga. La Consejería de Turismo y Andalucía Exterior es Premium Partner y la Agencia Digital de Andalucía, dependiente de la Consejería de la presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa es Digital, Infinity Partner. El evento cuenta con el apoyo institucional del Ministerio de Cultura.

Además, Fundación Once y Giantx son Vibranium Partner, mientras que OWO, la Universidad de Málaga (UMA) y ViVa Games son Iron Partner. Guadalindie es Community Partner. También colaboran en el certamen Málaga Jam, New Gaming, Brantor, Vertical-i, DEV - Desarrollo Español de Videojuegos, Máster de Videojuegos Alan Turing, la Asociación Española de Videojuegos, Stega, Spielfabrique y Artic Games.