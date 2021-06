'Hombre muerto no sabe vivir' apuesta por el cine negro en el Festival de Málaga

Ezekiel Montes presenta su primera película en el certamen de su ciudad

MÁLAGA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El malagueño Ezekiel Montes ha presentado este martes su primer largometraje, 'Hombre muerto no sabe vivir', una película de acción cargada de tintes de cine negro. La cinta está protagonizada por Antonio Dechent, Paco Tous, Rubén Ochandiano, Jesús Castro o Elena Martínez.

La historia gira en torno a Tano (Antonio Dechent), quien ha trabajado toda su vida para Manuel, un empresario de la construcción que en épocas mejores controló toda la ciudad. Ahora, a la vejez, Tano ve como Manuel ya no puede llevar la empresa y toda la estructura se enfrenta a un cambio generacional, a nueva gente, nuevos negocios, nueva forma de llevar la empresa, pero la misma violencia de siempre.

Ezekiel Montes ha participado en una rueda de prensa para presentar 'Hombre muerto no sabe vivir' junto a los intérpretes Antonio Dechent, Rubén Ochandiano, Elena Martínez, Jesús Castro y Paco Tous. En ella, el director se ha mostrado "muy contento" de estar con su primera película en el festival de su ciudad.

El cineasta ha hablado del proyecto como un viaje que han sacado adelante "con mucha pasión". 'Hombre muerto no sabe vivir' es una película "cruda" con una atmósfera oscura cargada de violencia y hostilidad. Montes ha explicado que la película se ha podido hacer con el tono que, según él, tenía que tener por la temática que trata: el narcotráfico y la violencia entre bandas.

La idea de llevar a la gran pantalla con su primera película un tema como este viene directamente de la infancia y adolescencia del propio director. "De niño siempre me encontraba con las peleas entre barrios y los códigos y valores que había entre la gente. La película pretende contar cómo la lealtad y el honor son valores que se están perdiendo", ha manifestado.

La película está rodada en Málaga y en lugares muy reconocidos como el de Palma-Palmilla, lugar al que acudió el propio director para contar a los vecinos el proyecto. "Hablé con los patriarcas hace ahora cinco años, les conté los valores que quería transmitir y me abrieron el barrio", ha asegurado. Montes también ha remarcado que pretende que la película sea una historia "universal y no localista".

Por su parte, los actores han hablado de 'Hombre muerto no sabe vivir' como "una película de actores, de personajes" y Antonio Derchent ha querido destacar que "además de ser un thriller seco, duro y políticamente incorrecto, el papel de los personajes es muy fuerte". La historia se cuenta a través del desgaste de los protagonistas. En esa línea ha añadido el actor Rubén Ochandiano que "las escenas son impactantes, pero es el tipo de escenas que gusta rodar a los actores".

Paco Tous ha valorado la "valentía" de Ezekiel Montes con esta apuesta en el festival. "Cada vez estamos haciendo mejor cine y sin vergüenza y complejos. Estoy muy satisfecho con el trabajo hecho y le tengo que dar las gracias a Ezekiel".

La actriz Elena Martínez ha querido hablar sobre su trabajo como un proceso "complicado" para dotar de matices al personaje de Aitana. "He tenido que hacer un trabajo interior importante de entrega para darle color al personaje", ha manifestado la intérprete.

Sobre sus referencias, Montes ha asegurado que 'Hombre muerto no sabe vivir' "no está nutrida" de otros autores. "Yo he vivido lo que se ve en la película, mi influencia es lo que yo he visto a mi lado. Habrá referencias a otros autores en la película, pero inconscientemente", ha concluido el director sobre una película que "los despachos" rechazaban en un principio.