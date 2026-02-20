Iberdrola impulsa tres comunidades solares en Málaga y Álora para acercar el autoconsumo a 660 familias

Paneles en una imagen de archivo - IBERDROLA

MÁLAGA 20 Feb. (EUROPA PRESS) - Iberdrola avanza en su compromiso con el autoconsumo renovable en Andalucía con la puesta en marcha de tres nuevas comunidades solares en la provincia de Málaga, dos de ellas ubicadas en Málaga capital y una en el municipio de Álora.

Estas instalaciones permitirán suministrar energía 100% renovable de proximidad a hogares y pequeños negocios de su entorno. Las comunidades solares se localizan en la capital malagueña, concretamente en la calle Sigfrido y calle Flauta Mágica, así como en polígono industrial Molina de Álora, han indicado en un comunicado.

Con una potencia conjunta de 357 kWp y 776 paneles solares instalados, estas instalaciones generarán anualmente 565 MWh de energía limpia, lo que permitirá evitar la emisión anual de 112 toneladas de CO2a la atmósfera.

Con estas comunidades solares, alrededor de 660 familias podrán beneficiarse del autoconsumo colectivo, ahorrando en su factura de la luz, y sin necesidad de realizar inversión alguna ni disponer de tejado propio.

Así, con estas nuevas incorporaciones, Andalucía se consolida como una de las regiones clave en el despliegue del modelo de autoconsumo colectivo de Iberdrola. La compañía cuenta ya en la comunidad autónoma con más de un centenar de comunidades solares activas, alineadas con su objetivo de avanzar hacia una electrificación sostenible del territorio.

Por otro lado, han señalado que en el conjunto de España, Iberdrola ha superado ya el hito de las 1.000 comunidades solares, facilitando el acceso al autoconsumo a más de 100.000 familias.

La compañía fue pionera en 2015 en ofrecer soluciones de autoconsumo a sus clientes y, en 2019, lanzó el modelo de comunidades solares para dar respuesta a la realidad de que más de dos tercios de la población reside en edificios en altura. Este sistema permite que cualquier vecino situado a menos de dos kilómetros de una instalación pueda acceder a energía de cercanía 100% renovable.

Por último, han valorado que Iberdrola continúa reforzando su apuesta por el autoconsumo colectivo como una solución orientada al cliente final, que impulsa la transición energética desde el ámbito local y acerca los beneficios de las energías renovables a la ciudadanía.