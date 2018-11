Imbroda (Cs) admite que la polémica con el PP "no ha sido agradable": "Mi decisión ha sido por convicción y meditada"

Publicado 05/11/2018 13:49:35 CET

Destaca que optó por Ciudadanos después de varios ofrecimientos de Albert Rivera: "Es algo muy meditado y estoy muy ilusionado"

MÁLAGA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos por Málaga a las elecciones andaluzas del 2 de diciembre, Javier Imbroda, ha admitido que la polémica sobre las supuestas presiones del PP para atraerlo a esta formación, a través de llamadas y mensajes, "no ha sido agradable", pero ha incidido en que su decisión de optar por la formación naranja ha sido "por convicción", además de algo "muy meditado".

Así, ha indicado que hace unos cuatro años, "dos o tres veces" el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, le invitó a formar parte de la formación naranja "y le dije que no". Sin embargo, cambió de opinión después de meditarlo "mucho". "Es una decisión muy meditada y estoy muy ilusionado", ha recalcado en una entrevista concedida a Europa Press.

Sobre lo sucedido estos días, ha señalado que no está acostumbrado a este tipo de hechos: "El contacto que ha habido ha sido cordial, he agradecido el ofrecimiento y pedí que se respetara mi decisión", que nace, ha incidido, "desde la convicción" y por la necesidad de que en Andalucía "haya un cambio de gobierno".

Respecto a las palabras del presidente de la Ciudad Autónoma y del PP de Melilla, Juan José Imbroda, quien señaló que fue él quien planteó a su hermano que no se presentara por Ciudadanos a los comicios andaluces, el número uno por Málaga ha asegurado que "por encima de las siglas" está su hermano: "Lo quiero mucho y quiero quedarme ahí, no quiero seguir entrando en un bucle que no nos lleva a ningún sitio".

"Yo he acompañado a mi hermano las veces que he podido, siempre he estado a su lado", ha sostenido, al tiempo que ha subrayado que su decisión de optar por Ciudadanos la adoptó "con absoluta libertad y tranquilidad, es algo muy meditado".