IU exige que se intervenga el mercado de la vivienda para "proteger los derechos de la mayoría frente a especuladores"

MÁLAGA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida Andalucía (IU-A) ha pedido que se intervenga el mercado de la vivienda para "proteger los derechos de la mayoría frente a especuladores". En este sentido se han pronunciado desde la formación con motivo de las movilizaciones convocadas en defensa del derecho a la vivienda en Málaga, Sevilla y Cádiz,

Así, el coordinador general de IU-A y diputado de Sumar en el Congreso, Toni Valero, ha destacado este sábado en Málaga que "la gente está harta de la emergencia que sufrimos en materia de vivienda. Los jóvenes estudiantes que no pueden alquilar un piso, los jóvenes que no se pueden emancipar, familias trabajadoras que viven asfixiadas porque gran parte de la renta familiar va destinada a pagar el alquiler o la hipoteca".

"Hemos llegado a esta situación porque unos pocos especuladores se han hecho con el parque inmobiliario, hay que intervenir el mercado inmobiliario, hay que aumentar las viviendas públicas en Andalucía hasta en 30.000 viviendas, hay que cumplir la ley de la Vivienda y el Partido Popular tiene que dejar de ser insumiso a la legislación estatal para bajar el precio de los alquileres. Hay que poner orden a los pisos turísticos que están gentrificado los barrios, porque nuestras vidas valen más que su negocio", demanda Valero.

Por su parte, la coordinadora provincial de Izquierda Unida Málaga, Toni Morillas, destaca que "hoy --este sábado-- la gente corriente ha vuelto a ocupar las calles de Málaga para decir que nuestras vidas valen más que el negocio de unos pocos. El PP lleva gobernando 29 años la ciudad de Málaga con un modelo con el que se han dedicado a sacarle brillo a la imagen mientras los derechos de la mayoría eran vulnerados".

"La gente vuelve a decirle al equipo de gobierno del PP que este modelo de ciudad ha tocado techo, que no se puede seguir vulnerando el derecho a la vivienda, que no puede ser que la mayoría de la gente sostenga a golpe de precariedad el sector turístico, que no puede ser que se sigan privatizando los espacios públicos y que siga habiendo una lógica en la que se protege y se defienden los intereses de los especuladores y de los rentistas mientras que los derechos de la mayoría se ven de manera sistemática vulnerados", ha dicho.

Morillas asegura que este sábado "se vuelve a expresar el malestar y la quiebra de la confianza ciudadana hacia el equipo de gobierno de Paco De la Torre (PP). El malestar que se vuelve a expresar hoy en las calles va a tener también una traducción política".