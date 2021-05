IU pide a Moreno que deje "la excusa del presupuesto cerrado" y abone al personal del SAS los complementos salariales

MÁLAGA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Dirección Colegiada de IU Andalucía, Ernesto Alba, ha mostrado su rechazo a "la excusa" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, de que los presupuestos están cerrados, para no pagar los complementos salariales "que se les debe" a los trabajadores del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Alba ha indicado en rueda de prensa que "no es solo una cuestión de que no se les haya podido pagar, sino que la voluntad de la Junta es no pagárselo, y es algo que nos parece grave", por lo que ha exigido el abono de los complementos salariales de 2019.

Sus palabras este miércoles en Málaga, coinciden con una concentración a las puertas del Hospital Clínico, aunque ha señalado que se están llevando a cabo en puntos de todas las provincias porque esta cuestión "afecta actualmente a aproximadamente 115.000 trabajadores del SAS, a los que se les debe entre 18 y 20 millones de euros, que pueden corresponder a 200 y 600 euros por cada trabajador", ha detallado.

En palabras de Alba, se trata, por tanto, de "una necesidad, un derecho que les corresponde a estos trabajadores y entendemos que hay herramientas suficientes para solventar ese dinero que se les debe".

Así, ha mostrado el apoyo de IU al personal del SAS y ha recriminado que "no estamos de acuerdo en la excusa que está poniendo el señor Moreno Bonilla de que el presupuesto está cerrado".

"Menos estatuas por la salud pública por toda Andalucía, que es la campaña que ha venido haciendo durante la pandemia, menos fotos de propaganda política con trabajadores del SAS de atrezo, que lo que quieren los trabajadores es que se les pague lo que le corresponde", ha espetado Alba.