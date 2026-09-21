John-Rhys Davies, Jason Mewes y Peter Gadiot se incorporan a la San Diego Comic-Con Málaga

Archivo - El actor John Rhys-Davies - Marian León - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los actores John-Rhys Davies (El Señor de los Anillos), Jason Mewes (Bob el Silencioso) y Peter Gadiot (Once Piece) se incorporan al plantel de Invitados Especiales de la próxima edición de San Diego Comic-Con Málaga, que se celebrará en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) a partir del próximo 1 de octubre.

A poco más de una semana de la apertura de la convención, la organización ha anunciado este lunes, a través de un comunicado, estas tres nuevas incorporaciones, al mismo tiempo que ha informado de que Michael Rooker y Natasha Liu Bordizzo no podrán asistir "por compromisos profesionales y personales".

John-Rhys Davies, conocido por interpretar a Gimli en la trilogía de 'El Señor de los Anillos', estará presente durante los cuatro días del evento con motivo del 25 aniversario del estreno de la primera película. La organización ha señalado que próximamente informará del panel en el que participará y de los horarios de sus sesiones de firmas y fotografías. Davies se une a Elijah Wood y Sean Astin como destacados actores que participaron en la trilogía dirigida por Peter Jackson.

Por su parte, Jason Mewes, conocido por interpretar a Jay en 'Clerks' y otras producciones vinculadas a Kevin Smith, participará junto al director y actor en el panel de 'Mallrats', previsto para el jueves 1 de octubre.

Asimismo, Peter Gadiot, que interpreta a Shanks en la adaptación de acción real de 'One Piece', se incorporará al grupo de invitados de la serie presente en la convención. Compartirá panel el viernes 2 de octubre en el Hall M con Iñaki Godoy, Taz Skylar y Lukas Ettlin.

PRECOMPRA DE FIRMAS Y FOTOGRAFÍAS

La organización ha informado también de que este jueves 24 de septiembre, a partir de las 11,00 horas, se abrirá en el Portal del Fan la precompra digital de sesiones de firmas y fotografías con algunos de los Invitados Especiales.

En concreto, estarán disponibles las sesiones de firmas de Elijah Wood, Karl Urban, Kevin Smith y Sean Astin, así como sesiones de fotografías con Karl Urban, Kevin Smith y los repartos presentes de 'One Piece', 'El Señor de los Anillos', 'Los Serrano' y 'Starship Troopers'.

El viernes 25 de septiembre, a las 11,00 horas, se abrirá por su parte el plazo para solicitar reserva de asientos en paneles y actividades de Hall M, Studio M y Creators' District. El periodo permanecerá abierto durante dos días, hasta las 11,00 horas del domingo 27 de septiembre, cuando los asistentes podrán conocer en qué paneles y actividades han obtenido plaza.

Para participar en estos procesos, recuerda la organización, "los asistentes deberán disponer de una entrada para la convención y de un perfil activo en el Portal del Fan", cuyo plazo termina este miércoles a las 11,00 horas.

San Diego Comic-Con Málaga ha precisado que los asistentes que no hayan precomprado firmas o fotografías o que no dispongan de asiento reservado podrán acceder a los carriles generales habilitados, sin reserva, para algunos paneles y actividades.