Una jornada aborda los retos de la descarbonización del sector logístico ferroportuario en Málaga

Foto de Familia II Jornada Ferroportuaria - PUERTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La reducción de emisiones, la eficiencia energética y la incorporación de nuevas tecnologías se situaron en el centro del debate de la II Jornada y Mesa Técnica Ferroportuaria, 'La descarbonización: un reto para el sector logístico ferroportuario', celebrada en el edificio del Rectorado de la Universidad de Málaga.

El encuentro, organizado por Railway Innovation Hub, la Fundación Málagaport y la Asociación de Consignatarios y Empresas Portuarias de Málaga (Acemar), reunió a representantes institucionales, profesionales del sector y expertos tecnológicos para analizar los principales desafíos de la transición energética y explorar soluciones innovadoras aplicables a la actividad ferroviaria, portuaria y logística.

La mesa inaugural ha contado con la participación de Juan Carlos Rubio Romero, vicerrector de Transferencia, Emprendimiento y Empresa de la Universidad de Málaga; Juan José Sibina Calderón, gerente de Acemar; Marta Montero Cabrera, directora general de Railway Innovation Hub; y José Miguel Moyano Retamero, director de la Autoridad Portuaria de Málaga.

Tras las intervenciones, siguió el programa centrado en la innovación tecnológica y la colaboración entre los distintos agentes del ecosistema ferroportuario.

La primera ponencia, 'Tecnologías para la descarbonización del ecosistema ferroportuario', estuvo a cargo de Pedro Nadal Polo, Project Manager de la Unidad de Proyectos y Propuestas Singulares de Eurecat. A continuación, Miguel Ángel Antúnez Flores, jefe de división de Operaciones Portuarias y Protección del Medioambiente de la Autoridad Portuaria de Málaga, aportó la perspectiva del ámbito portuario ante los desafíos de la descarbonización.

Uno de los principales bloques del encuentro fue la mesa técnica 'Del reto a la aplicación de nuevas soluciones para la descarbonización de la actividad ferroportuaria', moderada por Juan José Sibina Calderón. En ella han participado Pedro Nadal Polo (Eurecat), Luis Policarpo Furtado (Instagrid), Daniel Aguilera Córdoba (Sistem) y Sofía Núñez Mier (Base Sistemas y Suministros), quienes compartieron diferentes perspectivas sobre la incorporación de tecnologías y soluciones energéticas orientadas a mejorar la sostenibilidad y eficiencia de las operaciones ferroportuarias.

Esta segunda edición da continuidad a la jornada celebrada en febrero de 2026 sobre inteligencia artificial aplicada al ámbito logístico ferroportuario y se enmarca en el acuerdo de colaboración suscrito en 2025 por las tres entidades organizadoras para fomentar la innovación, el desarrollo tecnológico y las sinergias entre los sectores ferroviario y marítimo-portuario.

Con esta iniciativa, las entidades promotoras continúan impulsando espacios de encuentro y transferencia de conocimiento que favorezcan la colaboración entre empresas, instituciones y centros tecnológicos, contribuyendo al desarrollo de una logística ferroportuaria más sostenible y competitiva.

La jornada contó con la colaboración de la Universidad de Málaga, la Autoridad Portuaria de Málaga, Eurecat, Sistem y Base Sistemas, el patrocinio de Instagrid y la participación de Vía Libre como media partner.