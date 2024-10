Juliette Binoche: "Los actores tenemos la suerte de poder emocionar y cambiar vidas del otro"

MÁLAGA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La actriz Juliette Binoche ha asegurado que los artistas, los actores tienen "la suerte de poder emocionar y cambiar vidas del otro". "Y eso es lo que me interesa", ha aseverado en un encuentro con los periodistas en Málaga, donde en la noche de este viernes recibe el Premio Honorífico del Festival de Cine Francés.

En este encuentro, celebrado en la Alianza Francesa de Málaga con motivo del certamen que cumple 30 años, Binoche ha dicho que no le interesa mirar atrás hacia su carrera, "lo que quiero es vivir el presente, estar en la punta de la emoción". "Pienso que mi papel como actriz es emocional y ser una suerte de espejo, de terapeuta para el otro", ha asegurado.

La actriz ha explicado que no le interesa la acumulación de filmes a nivel cuantitativo en su trayectoria, para ella siempre "han primado los retos y los proyectos que le llenan el alma". Para Binoche, "se trata de elegir bien, de elegir la obra que me va a conmover, que va a cambiar mi vida"; aunque también ha dicho que "el papel que más me toca es el que va a tocar al espectador", que también tiene su responsabilidad.

Ha adelantado que uno de los proyectos futuros que más le ilusionan es una obra de teatro en la que trabaja con el actor y escritor Wajdi Mouawad, y que estrenará pronto en el Teatro del Epidauro en Grecia. Además, ha indicado que "si los guiones siguen siendo tan malos" como en el panorama actual, quizás se anime a dirigir, y además ha reconocido que existe "un movimiento" de ascenso de la mujer en el cine.

Sobre el 30 Festival de Cine Francés de Málaga, ha indicado que "el hecho de poder tejer nuevos vínculos" ha sido un plus para aceptar la invitación, así como "visitar España, que es siempre maravilloso". Además, también ha dicho estar "muy emocionada" por que sea la actriz Ángela Molina la que le entregue este galardón; "es como si me reencontrara con una hermana".

Asimismo, ha explicado cómo "ha disfrutado de poder caminar en una noche agradable" por las calles de Málaga, cerca del Teatro Romano y de la "enorme Catedral", de la que ha dicho que realmente "hay que creer en Dios" para construir algo así y que quiere visitar por dentro; así como de "unas tapas buenísimas".

La invitada recibirá el premio en la gala de inauguración de la Sección Oficial en el Cine Albéniz. Además, el 30FCFM ofrecerá una Sección Retrospectiva dedicada a Binoche, con ánimo de explorar algunas de sus interpretaciones mejor valoradas, como son Mauvais Sang, Paris y Ouistreham.

Este reconocimiento nace con el objetivo de poder rendir homenaje a aquellas figuras que han sido imprescindibles para el desarrollo del cine en francés, y que han contribuido a la difusión de éste y su cultura a través del talento y la creación reconocida por unanimidad internacional.

La elección de Juliette Binoche para este reconocimiento ha sido una decisión "inmensamente fácil" para el Festival de Cine Francés de Málaga, han asegurado, ya que la actriz es "una de las intérpretes más importantes del cine de autor europeo", y protagonista de míticas películas internacionales como 'El paciente inglés' (1996), 'Chocolat' (2001), o 'Caché' (Escondido) (2005).

Con una filmografía de más 70 películas, y que le ha llevado a trabajar con destacadas figuras de la cinematografía francesa como Jean Luc Godard, André Techiné, Claire Denis o Leos Carax; internacionales como David Cronenberg, Krzysztof Kieslowski, o Michael Haneke; así como españoles, como Isabel Coixet.

Su trabajo de interpretación le ha llevado a obtener premios como el Oscar, el BAFTA, el César, el Globo de Oro o el Goya Internacional, así como reconocimientos en los destacados festivales de Cannes, Berlín, Venecia o, recientemente, San Sebastián.