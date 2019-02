Julio Fraga busca cinco intérpretes para montar la historia de poligamia de 'Múltiple' en Factoría Echegaray

Publicado 20/02/2019 18:02:36 CET

Julio Fraga busca cinco intérpretes para montar 'Múltiple' en Factoría Echegaray. La obra de la periodista y dramaturga malagueña Marga Dorao cuenta una historia de poligamia a través de cinco personajes, tres actrices y dos actores.

Los aspirantes a convertirse en 'Alma', 'Jacob', 'Bárbara', 'Zacarías' o 'Audrey' tienen de plazo hasta el 26 de febrero para enviar sus solicitudes, adjuntando fotografía y currículum, al correo castingfactoria@teatroechegaray.es.

La ficha de inscripción, las descripciones de los personajes y los textos que se deben preparar para el casting se puede consultar en www.teatroechegaray.es/factoriaechegaray/proyectos. Las pruebas se celebrarán los días 5, 6 y 7 de marzo de 2019.

Además, han recordado que tal y como es preceptivo en las producciones de Factoría Echegaray, la convocatoria va dirigida a intérpretes nacidos o residentes en Málaga, antiguos alumnos de la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga o intérpretes que acrediten haber actuado en compañías malagueñas en los dos últimos años.

El director Julio Fraga y su elenco empezarán a ensayar 'Múltiple' a principios de abril para tener el montaje listo para estrenarlo el 21 de mayo en el Teatro Echegaray, que acogerá las habituales 12 funciones hasta el 2 de junio incluido, han explicado desde el Teatro a través de un comunicado.

PERSONAJES

En concreto, Alma es una mujer de 35 a 40 años. Así, se trata de una mujer profundamente enamorada de su marido. Aunque en principio no es una persona sumisa, sí que está ligeramente anulada por el entorno en el que vive y el amor que siente por Jacob. En su interior se fragua una lucha entre lo que quiere y lo que sabe que en realidad debe hacer. Es discreta, dulce y elegante. Pero también es fuerte y apasionada.

Por su parte, Jacob, de 40 a 45 años, es un buen hombre, pero ha vivido siempre a la sombra de su padre y presionado por su entorno, lo que le convierte en alguien ligeramente pusilánime. Está muy enamorado de Alma, su mujer principal, pero en las decisiones que toma, su comunidad tendrá siempre mayor peso que el amor que siente por ella.

Asimismo, Bárbara es una mujer de 25 a 30 años, de apariencia y actitud inocentes; aunque, en realidad, una mujer tremendamente ambiciosa que no dejará que nadie le impida lograr sus objetivos.

Zacarías tiene de 60 a 70 años y es una persona agresiva, árida y cascarrabias. Le obsesiona su comunidad y hará lo que sea para que no se desmorone. Incluso sacrificar a su hijo si fuera necesario.

Por último, Audrey es una mujer de 40 a 45 años, fuerte y decidida. Cuando cree que está en lo cierto acerca de algo, lucha por su causa hasta la extenuación. Sólo cree en dos posibles formas ver las cosas: la blanca o la negra.

En el contexto de una familia poligínica (aquella en la que un varón tiene dos o más esposas al mismo tiempo), Alma es la primera mujer de Jacob. Después de tres años intentando concebir le anuncian que no puede tener hijos. Su marido desposa pues a otra mujer mucho más joven que ella.

Alma, que proviene de un entorno no religioso, tendrá que aprender a vivir como madre de siete hijos que no son suyos, compartiendo a un esposo del que está perdidamente enamorada y como parte fundamental de una comunidad a la que, en el fondo, sabe que no pertenece.