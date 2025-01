Junta afirma que "no es bueno" para España que el Gobierno "dependa de una sola persona", de Puigdemont, para tener PGE

MÁLAGA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno andaluza y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha manifestado este viernes que "no es bueno" para el país que el Gobierno de Pedro Sánchez "dependa de una sola persona", como es el líder de Junts, Carles Puigdemont, para contar con unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) en 2025.

Carolina España se ha pronunciado así, en declaraciones a los periodistas en Málaga, con motivo de su asistencia la firma de un convenio entre la Junta y la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT EPE) para el desarrollo de un proyecto de implantación de una sala blanca para la investigación y el desarrollo de semiconductores (IMEC). El acto ha contado con la presencia de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

España ha hecho las declaraciones después de unas manifestaciones de Puigdemont anunciando que no negociarán los PGE con el PSOE después de que la Mesa del Congreso pospusiera de nuevo la petición sobre la cuestión de confianza.

"No es bueno que no haya presupuestos para España, y no es bueno que se dependa de una de una sola persona, como es Puigdemont, para poder tener presupuestos", ha señalado la consejera andaluza, quien ha mostrado su preocupación por que el país vaya camino de dos años con las cuentas estatales prorrogadas.

A su juicio, el problema es que esa "inestabilidad que se está produciendo y esa dependencia del independentismo y de gente que quiere romper España no es buena para España, no es buena para atraer proyectos ni para generar confianza".