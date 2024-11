Junta defiende la gestión sanitaria en Málaga durante la DANA: "Somos un servicio esencial y tenemos que estar"

MÁLAGA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, ha defendido la gestión realizada en materia de salud durante el temporal que ha afectado esta semana a la provincia de Málaga y ha asegurado que no hay intención de "penalizar a nadie". "Los sanitarios somos un servicio esencial, es decir, tenemos que estar para prestar la asistencia", ha recordado.

Así lo ha expresado la consejera este viernes, que ha visitado el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga y el centro de salud de Teatinos en la capital para ver los efectos de la DANA, al ser preguntada por los periodistas sobre las críticas por cómo se ha gestionado por parte de algunos gerentes de áreas sanitarias de Málaga.

En este sentido, Hernández ha señalado que en esa situación de alerta "podía haber habido mucha necesidad de asistencia que afortunadamente con las medidas preventivas que se tomaron, no hizo falta".

"No hay ningún interés en penalizar a nadie", ha manifestado, al tiempo que ha reiterado que en esos momentos "hay que tomar muchas decisiones casi instantáneamente y tenemos que pensar que somos servicio esencial y que la asistencia sanitaria a la población hay que prestarla".

Al respecto, ha explicado que en esa situación "era muy importante organizar los servicios y saber con cuántos profesionales contábamos, además de saber si había profesionales in itinere que no pudieran llegar a los hospitales y que no sabíamos en qué situación estaban o que pudieran tener problemas".

La consejera ha agradecido a los profesionales sanitarios su "generosidad, compromiso y responsabilidad, incluso doblando turnos para poder atender las urgencias y suplir a los compañeros que no podían llegar por la inundación en las citas programadas no demorables, como las actividades oncológicas y quirúrgicas-oncológicas".

Acompañada por el delegado territorial de Salud y Consumo, Carlos Bautista, el director gerente del Centro de Emergencias Sanitarias 061, Fernando Ayuso, y el gerente del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Jesús Fernández, ha destacado que a lo largo de este pasado jueves todos los centros fueron recuperando su actividad con normalidad".

Además, ha insistido en que todas las citas demorables que se aplazaron el miércoles por la DANA, tanto en los centros de Atención Primaria como en las consultas externas hospitalarias, se están reprogramando y contactando con los pacientes.

Ha señalado que "han sufrido daños bastantes centros" de la provincia, pero ha indicado que se afrontarán las obras necesarias para reparar todas estas instalaciones afectadas. Respecto al laboratorio del Clínico, que se inundó en parte, ha precisado que "sólo un 5% sigue afectado".

Asimismo, preguntada por una nueva agresión a personal sanitario en Málaga, ha condenado este tipo de hechos y ha recordado que están trabajando para atajar este problema "porque entendemos que vivimos quizás una sociedad un poco crispada y queremos trabajar para proteger a nuestros profesionales".

Respecto a las obras del tercer hospital de Málaga, la consejera ha explicado que "antes de que, como decimos nosotros, se pueda hacer un agujero para comenzar a socavar esos terrenos, o levantar un muro, hay una serie de trámites administrativos y jurídicos que hay que ir cumpliendo, y en esa fase estamos".

"Evidentemente se está trabajando en la licitación, proyectos, en todos los trámites administrativos, y vamos en tiempo", ha asegurado, apuntando que no le gusta "cerrar fechas en obras, porque son muchos los factores y muchos los actores que influyen", pero ha incidido en que los ciudadanos "sepan que seguimos trabajando en ese proyecto y que va a ser una realidad".

En el caso de otra infraestructura sanitaria pendiente de abrir en la capital, el Hospital Pascual, ha señalado que van a hacer "una adaptación, está ya prevista en tres fases, para ir incluyendo carteras de servicios paulatinamente, y en eso se está trabajando ya", aunque tampoco ha querido dar fechas.