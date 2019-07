La Junta defiende que el Plan de Ordenación de la Costa del Sol contemple el tren litoral

Publicado 16/07/2019 15:57:34 CET

El director general de Urbanismo de la Junta de Andalucía, José María Morente, ha defendido este martes en Marbella (Málaga) por que el Plan de Ordenación Territorial de la comarca malagueña de la Costa del Sol, en fase de elaboración, contemple el tren litoral desde el municipio de Fuengirola al de Estepona ya que, ha señalado, "se trata de una conexión importante". Sin embargo, ha precisado que adoptará una decisión definitiva una vez se haya reunido con los ayuntamientos de la comarca.

Morente, que se ha reunido con la alcaldesa de Marbella y la concejal de Ordenación del Territorio, Ángeles Muñoz y María Francisca Caracuel, ha asegurado que el Gobierno regional cuenta con un estudio informativo del Ministerio de Fomento sobre el proyecto, aunque ha reiterado que tomará una decisión en firme cuando los ayuntamientos de la Costa del Sol se hayan pronunciado.

"No quiero anticipar propuestas, porque quiero que éstas vengan de la mano de los ayuntamientos. Mientras no nos hayamos reunido con todos los ayuntamientos y todos hayan opinado, tanto los ubicados en la primera línea de playa como los de interior, no quiero adelantar nada", ha agregado.

Ha señalado también que, a través del Plan de Ordenación, la Junta tratará de resolver "el desequilibrio territorial" de la Costa del Sol "y potenciar los municipios del interior".

Morente ha defendido también mejorar la conexión de la autopista AP-7 con la carretera de la Costa del Sol, que congrega, ha señalado, tráfico de larga distancia, como el que discurre entre Málaga y Estepona; y corta distancia, como el que circula entre las urbanizaciones de la comarca.

Además, ha añadido que en próximas reuniones que mantenga con los ayuntamientos de la Costa del Sol a partir de septiembre estarán presentes los directores generales de Infraestructuras y de Movilidad del Gobierno regional.

Morente ha expresado también su intención de valorar medidas para "aprovechar" la AP-7, como la posibilidad de liberalizarla o subvencionarla, y ha apuntado que, en ese sentido, el Gobierno central "tiene mucho que decir".

"No puede estar sobrecargada la autovía A-7 y, prácticamente, sin tráfico la AP-7 porque tiene unos precios prohibitivos. No tiene sentido. Una gran infraestructura muy costosa no está resolviendo problemas territoriales ni está ayudando a que funcione bien la Costa del Sol. Los atascos en la carretera de la Costa del Sol son tremendos y el ritmo de circulación no es razonable", ha apuntado.

El director general de Urbanismo ha asegurado que "la voluntad" de la Junta es que los ayuntamientos participen en la elaboración del Plan de Ordenación, ya que "si un plan se impone y no está asumido por los consistorios, el plan no tiene futuro y es fuente de conflictos".

"A quien toca decidir es a la Junta porque es su competencia, pero si no se escuchan cuáles son los problemas y el plan no recoge respuestas a esos problemas, el plan no sirve. Queremos que sea un plan que sirva a la Junta, a la Costa del Sol y a los ayuntamientos, que son los que tienen los problemas día a día", ha agregado.

Según Morente, el proceso para aprobar el Plan de Ordenación durará unos dos años por lo que el documento "estará sobradamente" en esta legislatura.

Por su parte, la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha destacado que el Plan tendrá en cuenta los criterios del Ayuntamiento y del resto de municipios para su desarrollo y ha subrayado "la buena relación con el Gobierno autonómico en asuntos tan trascendentales como el urbanismo".

"El Ayuntamiento ya presentó una serie de recomendaciones en esta línea porque el Plan anterior no recogía proyectos tan importantes como el tren que conectaría Málaga con Marbella y Estepona o se reservaba la voluntad de decidir sobre el diseño de dos áreas de desarrollo esenciales para el municipio como las de Guadaiza o Las Chapas", ha indicado.