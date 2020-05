La Junta dice que Málaga "ha dado ejemplo más que de sobra de que aquí no se descansa en luchar contra COVID-19"

Navarro no ve justo poner acento en comportamiento ciudadano por no pasar de fase y dice que nadie debe caer en esa "trampa" del Ejecutivo

MÁLAGA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha vuelto a lamentar que la provincia no haya pasado de fase en la desescalada y ha asegurado que aquí "se ha estado trabajando desde el minuto uno". "Hemos dado ejemplo más que de sobra de que aquí no se descansaba en este trabajo de contención y de intentar luchar contra el COVID-19" para "recuperarnos lo antes posible", ha afirmado.

Navarro, en declaraciones en Canal Sur Radio, recogido por Europa Press, ha vuelto insistir en que la "discriminación" sobre Málaga es "evidente", asegurando, además, que es "algo objetivo si nos comparamos con otras provincias o comunidades autónomas uniprovinciales como Navarra, donde, por ejemplo, hay 650.000 habitantes, 1.000.000 de habitantes menos que Málaga y tienen 5.000 casos de COVID-19, lo que es 500 más que la provincia de Málaga".

A juicio de Navarro, "es un dato, simplemente, muy objetivo y que nos sitúa en esa discriminación y agravio que con respeto a esta provincia se ha tenido", ha lamentado, recordando que en Málaga hay actualmente 80 hospitalizaciones por coronavirus en toda la provincia y solo 13 personas en UCI".

"Nuestra capacidad de recuperación y superación de esta enfermedad ha sido ejemplar", ha valorado, destacando el trabajo sin descanso de profesionales sanitarios, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y, en suma, "de todos los profesionales que han estado trabajando e intentando que esta enfermedad tuviera un dique de contención en esta provincia".

De igual modo, ha subrayado el trabajo "desde el minuto uno" en la provincia, valorando que ha sido en Málaga donde se han fabricado los primeros respiradores propios de toda Andalucía y que, incluso, otros países se han interesado por estos dispositivos. También ha aludido a que se ha levantado en menos de una semana en Carranque un hospital auxiliar por si hiciera falta, que "afortunadamente no hemos tenido que utilizar".

También, ha continuado, la Universidad de Málaga ha ideado un sistema de geocolocalización para poder ver la evolución de la enfermedad por diferentes zonas.

"Hemos dado ejemplo más que de sobra de que aquí no se descansaba en este trabajo de contención y de intentar luchar contra el COVID-19" para "recuperarnos lo antes posible" tanto sanitario como económicamente, haciendo referencia al sector del turismo, principal industria de Málaga.

En relación con el turismo, ha dejado claro que "también han dado ejemplo de ello", asegurando que llevan semanas trabajando bajo la coordinación de Turismo Costa del Sol, que depende de la Diputación Provincial, ideando no solo la campaña de reactivación del turismo, sino también medidas que refuercen "la seguridad y den la imagen de turismo seguro que es lo que, en cuanto se abran las fronteras, demandarán los turistas".

"CIUDADANOS CUMPLEN Y NO CREO QUE SEA JUSTO PONER EL ACENTO EN ELLOS"

Por otro lado, cuestionada por si cree que los ciudadanos han hecho un mal uso de la fase 0, Navarro ha dejado claro que "si algo hemos visto en estos últimos días es que, precisamente, esta decisión lo que ha conseguido es enfrentar a los ciudadanos".

Así, ha criticado que hay foros donde "se culpa directamente al comportamiento ciudadano de uso abusivo" una vez que se ha permitido abrir las calles a paseos y deporte en fase 0, rechazando que sea así.

Por ello, tras valorar la "capacidad de superación y recuperación ejemplar en cuanto a la enfermedad" que ha tenido la provincia, ha asegurado que "los ciudadanos han tenido mucho que ver en ello", ya que "se ha cumplido a rajatabla con ese confinamiento y medidas del estado de alarma".

"No creo que hace una semana tuviéramos palabras de elogio para la ciudadanía en su conjunto por cumplir con esas medidas y justo se produce la apertura parcial y controlada de ese confinamiento a los paseos y actividad deportiva y ahora sean los ciudadanos los culpables de que no pasemos de fase", ha advertido.

Así, ha incidido en que "no es justo y no creo que nadie debe caer en esa trampa que creo que nos ha puesto el Gobierno". "Los ciudadanos cumplen con las medidas", ha asegurado, añadiendo, al respecto, que "si ha habido cierto descontrol al principio creo que ha sido por no haber dado las instrucciones claras desde el principio" como así se lo comentó, ha dicho, al subdelegado del Gobierno en Málaga, Teófilo Ruiz Municio.

"Creo que ha habido desconcierto y desconocimiento en la ciudadanía y, por eso, los ciudadanos sin mala fe y sin mala voluntad posiblemente, en algunos casos y algunos puntos concretos, se han podido equivocar o abusar un poco de esta relajación de las medidas".

Eso sí, ha vuelto a decir que "en ningún caso creo que sea justo decir y se ponga el acento en el comportamiento ciudadano, al contrario, hay que seguir insistiendo en las medidas, informando a la población y los ciudadanos tienen que tener en cuenta que estamos dentro de un estado de alarma, que no se ha acabado con la enfermedad". "Hasta ahora ha habido un comportamiento ejemplar y no es justo que se ponga el acento en los ciudadanos", ha sostenido.

"EN MÁLAGA NOS ESTAMOS JUGANDO MUCHO"

Por último, ha vuelto a recordar, como ya lo señaló el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que se seguirá insistiendo en la revisión inmediata para que Málaga pueda pasar de fase.

"Lo primero que hice, nada más conocer la noticia, fue llamar al subdelegado del Gobierno y trasladarle el malestar y la indignación; y, sobre todo, instarle a que, desde su posición, como máximo responsable del Gobierno en la provincia, pudiera aportar y también presionar al Ejecutivo del que forma parte para que entendieran que en Málaga nos estábamos jugando mucho".

Al respeto, ha recordado que Málaga aporta "el 20 por ciento de la economía de la Comunidad Autónoma y no podemos estar cerrado mucho más tiempo". "Cada día que pasa estando cerrados nuestra principal industria, que es el turismo, es tiempo que estamos perdiendo, no solo riqueza, sino puestos de trabajo y bienestar para los ciudadanos", ha concluido.