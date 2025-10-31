La junta de gobierno local de Málaga se celebrará de forma ordinaria cada martes

MÁLAGA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno local ha aprobado el cambio de día y hora de celebración de sus sesiones ordinarias que, tal y como establece el Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Málaga, se celebran con una periodicidad mínima semanal.

Así, las sesiones ordinarias de la junta de gobierno local pasarán a celebrarse los martes a las 09.30 horas, en vez de los viernes a las 09.00 horas como hasta ahora.

Por otra parte, también se ha dado luz verde a la modificación de la ordenanza reguladora de los patrocinios privados de las actividades municipales del Ayuntamiento, en vigor desde el 1 de enero de 2009.

El objeto de esta modificación es la revisión y actualización de todos los asuntos y cuestiones susceptibles de regulación, de modo que se simplifique el procedimiento administrativo, se fomente la colaboración público- privada en la financiación de actividades y eventos de interés para la ciudad, con el fin de promover la participación de iniciativas privadas en el desarrollo de actividades deportivas, culturales, educativas, turísticas, de festejos o cualquier otra de interés social.

De igual forma, se requiere incorporar lo dispuesto en el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, que modifica la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, al objeto de incluir las prestaciones de servicios como mecanismo para colaborar con las entidades beneficiarias del mecenazgo y coadyuvar al cumplimiento de los fines de interés general perseguidos por éstas.

Por último, se hace necesaria la modificación para regular la duración de los convenios de patrocinio, de manera que pueda ajustarse a la duración de la actividad patrocinada, cumpliendo así con la previsión normativa que permite la Ley 40/2015.

METRO

Por otro lado, también ha aprobado recurrir la deuda de 19.602.730,59 euros en concepto de explotación de las líneas 1 y 2 del Metro de Málaga y correspondiente a la anualidad 2024, solicitada por la Junta de Andalucía al Ayuntamiento de Málaga, en base al acuerdo firmado entre ambas administraciones el 15 de abril de 2003.

De igual forma, se solicitará que se sobresea este expediente de liquidación de deuda, todo ello de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

NUEVA CONVOCATORIA DE AYUDA AL TAXI

En materia de movilidad, se ha dado luz verde a una nueva convocatoria de apoyo al sector del taxi que se une a las que ya viene impulsando el Consistorio en este sentido como la de la adaptación de los vehículos y las subvenciones al taxi accesible o las mejoras que se están acometiendo en las paradas.

En concreto, la línea de ayudas que se ha aprobado, en consenso con el sector y las asociaciones, tiene por objeto fomentar la transformación de vehículos taxi que van a continuar prestando servicio en la ciudad y que tienen una motorización diésel o gasolina para que adapten el sistema de alimentación del vehículo y puedan funcionar con GLP como combustible.

Con esta medida, que está dotada de 10.000 euros a subvencionar, como máximo 500 euros de cada adaptación, se pretende mejorar una movilidad más sostenible, se reduce las emisiones de contaminantes, los vehículos pueden obtener la etiqueta ECO, pudiendo acceder a las distintas zonas de bajas emisiones de cualquier municipio y reduciendo el consumo de combustible.

Para poder ser beneficiario de la subvención los interesados deben ser titulares de licencias de taxi con vehículo autorizado por el Ayuntamiento, que el vehículo transformado esté en régimen de propiedad con el titular de la licencia y que la adaptación se haya hecho a partir del 1 de enero de 2024, entre otras.

El plazo para la solicitud de la subvención, que se realizará preferentemente a través de la sede electrónica del Ayuntamiento (https://sede.malaga.eu), se abrirá al día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

CONVENIO CON LA UMA PARA MÁSTERES

Por otro lado, en materia de seguridad, se ha aprobado la renovación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Universidad de Málaga (UMA) para la realización de dos másteres de formación permanente que ya se vienen ofertando: uno en asistencia extrahospitalaria y aeroevacuación medicalizada en situaciones de emergencias y catástrofes y otro en gestión y dirección de emergencias y desastres.

Ambos programas quedan recogidos como títulos propios de la Cátedra de Seguridad, Emergencias y Catástrofes y su finalidad es el perfeccionamiento profesional y científico de estudiantes y personal vinculado a la gestión de emergencias, dentro de los estudios de posgrado y cursos de extensión universitaria.

El convenio, con una duración inicial de cuatro años (prorrogable hasta un máximo de cuatro años adicionales), no genera compromiso económico entre las partes, ya que todas las actividades previstas se desarrollan con medios propios de cada institución: la Agrupación del Voluntariado de Protección Civil del Ayuntamiento de Málaga y el Vicerrectorado de Doctorado y Posgrado de la UMA.

Respecto a la gestión económica de ambos títulos, que es asumida por la UMA, su régimen de funcionamiento deberá ser siempre el de la autofinanciación (ingresos por matrícula), sin perjuicio de la posibilidad de ayuda, subvención o patrocinio.

Por su parte, el Ayuntamiento colaborará facilitando acceso a materiales, infraestructuras y prácticas externas para el alumnado. A cambio, se establece la reserva de una plaza gratuita por curso académico para un miembro de la Agrupación del Voluntariado de Protección Civil.

OTROS ASUNTOS

Por otro lado, se ha dado luz verde a la propuesta del Área de Participación Ciudadana para prorrogar la cesión de uso de seis locales y espacios ubicados en edificios de titularidad municipal solicitada por las siguientes asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que vienen haciendo uso de estos bienes inmuebles desde la convocatoria pública realizada en 2017 para el desarrollo de sus fines de interés general: Mujeres en Zona de Conflicto (MZC), Asociación Integración para la Vida, Asociación para la Lucha contra las Enfermedades Renales (Alcer), Bomberos Sin Fronteras, Organización Juvenil Española (OJE) y Alhelí.

Por otro lado, han aprobado ampliar el plazo de alegaciones al procedimiento de revocación de licencias otorgadas para el uso de los puestos de venta mayorista situados en los espacios de Mercamálaga SME, así como el acceso al expediente.

Las personas interesadas dispondrán de una ampliación de siete días hábiles adicionales, que comenzarán a computarse a partir del día siguiente de la notificación del acuerdo de ampliación, para formular las alegaciones que consideren oportunas.

El procedimiento de revocación de dichas licencias se inició a instancias de Mercamálaga, cuyo capital mayoritario pertenece a la sociedad mercantil estatal Mercados Centrales de Abastecimiento (Mercasa).

Por otro lado, se ha dado cuenta del protocolo general de actuación suscrito entre el Ayuntamiento, a través del Área de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones, y la Asociación Empresarial Multisectorial Innovadora para las Ciudades Inteligentes, Smart City Cluster, que recoge oportunidades de colaboración para el desarrollo de distintos programas, proyectos y acciones destinados a fomentar el avance de la ciudad de Málaga como ciudad inteligente. Tendrá una vigencia de tres años y no genera compromisos jurídicos ni contraprestaciones económicas.

Por último, han aprobado el cambio de finalidad de una partida de inversión de 3.079,02 euros, asignada inicialmente a la adquisición de dos vehículos, para destinarla a la compra de una motocicleta eléctrica para servicios operativos del distrito de Cruz del Humilladero.