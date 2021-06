La Junta insiste en no bajar la guardia ante el COVID: "El virus sigue estando ahí y hay que mantener las medidas"

MÁLAGA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha insistido este jueves en "no bajar la guardia" frente al coronavirus y ha incidido en que "sigue estando ahí y hay que mantener todas las medidas", como uso de mascarilla, distancia social, control de aforos e higiene de manos.

Así, en declaraciones a los periodistas tras acudir a la tradicional Cuestación de la AECC que se celebra este jueves, ha recordado que se han prorrogado las medidas aprobadas cuando decayó el estado de alarma aunque con la novedad de que este miércoles el comité territorial de Málaga situó de nuevo al conjunto de la provincia en nivel 1 gracias a la buena evolución del distrito sanitario La Vega en las últimas semanas.

Pese a esta situación, Navarro ha reiterado que no se puede "bajar la guardia". "El virus sigue entre nosotros, contagiando, incluso a vacunados e inmunizados; otra cosa es que no derive en una sintomatología grave pero sigue, de hecho las tasas de incidencia acumulada no están bajando al ritmo que nos gustaría", ha enfatizado la delegada.

En este sentido, ha agregado que incluso está por encima de la media española y que en Andalucía "no se baja de los 150 casos" por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, que es la referencia. Por tanto, ha subrayado que hay que "seguir atentos a todas las medidas y manteniendo el rigor y la responsabilidad".

Hasta ahora, ha dicho, esa responsabilidad es la que ha hecho "ir avanzando y caminando en la salida de esta crisis" pero aun ha aludido a la necesidad de seguir manteniendo las medidas de uso de mascarillas, distancias, higiene y aforos.