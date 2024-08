El Kanka dará un pregón de la Feria de Málaga "artístico, jugando con las palabras" y en el que también cantará

MÁLAGA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El cantautor malagueño Juan Gómez, El Kanka, pregonero de la Feria de Málaga 2024, ha dado los primeros detalles, sin desvelar mucho, sobre cómo será y ha avanzado, entre otros detalles, que cantará y que será un pregón artístico, jugando con las palabras", además de que "habla un poquito de todo".

"Introduce muchos de mis recuerdos como malagueño, como feriante, aficionado también, quiero hablar también un poquito de la ciudad, van a haber buenos deseos... Va a haber un poquito de todo", ha explicado y ha añadido, sobre la parte cantada, que "no va a ser para nada un concierto, es una pincelada".

En este sentido, ha recordado que tiene "unas bulerías compuestas a medias con otro malagueño, con Juan Rubio, mi percusionista de hace 20 años" que "las compusimos para la primera vez que dimos un concierto en la Feria de Málaga". "Son unas bulerías que hablan de la Feria de Málaga y me parecía que era muy apropiado empezar con ese pasaje musical pequeñito y luego continuar".

Así lo ha destacado este martes, junto con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y la concejala delegada de Servicios Operativos y Fiestas, Teresa Porras, durante el acto de entrega del nombramiento como pregonero de la Feria 2024 y en el marco del encuentro con los representantes de las entidades patrocinadoras de la Feria 2024.

Durante la rueda de prensa ha explicado que no se ha preparado nada porque no sabía que tenía que hablar, pero ha contado que el 10 de mayo recibió un mensaje de un número desconocido que decía: "Soy Paco de la Torre, querido amigo, te llamo en unos minutos y te aviso aquí en Whatsapp para que no te sorprenda el teléfono. Un fuerte abrazo".

"Este no es un mensaje que reciba uno todos los días" del alcalde de Málaga, que "es ya, además, un estandarte como la Biznaga o el Cenachero", ha asegurado, al tiempo que ha explicado que no sabía que "carajo me iba a proponer" y "se sucedieron una serie de días donde nos estuvimos persiguiendo, porque somos dos personas muy ocupadas, hasta que finalmente me llama por teléfono y me propone ser el pregonero de esta Feria de Málaga 2024".

Ha asegurado que "soy de aquí de toda la vida, sé perfectamente lo que significa la Feria de Málaga para los malagueños. No me parece que sea una fiesta, digamos, al uso. Creo que es una cosa bastante importante que todos los malagueños esperamos".

El cantautor, que pregonará la Feria la noche del primer sábado, el día 17 de agosto, momentos antes del tradicional alumbrado del real, ha aludido a la "multitud" de recuerdos que tiene de la Feria de Agosto desde que era "chiquitillo montándome en la noria gigante hasta luego ya, un poquito más perjudicado de más mayor, saliendo de alguna de esas casetas de libre acceso, que es una cosa, además, muy bonita que tenemos en la Feria de aquí".

Ha asegurado que es "un honor" que se lo hayan pedido. "No sé si por el Omega 3 de los pescaítos o por el agua salada o lo que sea, pero aquí tenemos un montón, 'una pechá' que diríamos aquí, de artistas maravillosos, grandísimos e internacionales... y que me lo hayan pedido a mí significa mucho", ha valorado.

"Me he considerado un poco profeta en mi tierra, porque creo que mis paisanos siempre me han tratado muy bien, nunca he sentido cuando he venido aquí que la gente no me tuviera cariño; pero este año me han sucedido un montón de cositas muy bonitas alrededor de mi ciudad que creo que tienen la cumbre en esto que me ha pasado", ha destacado.

Ha valorado, por tanto, los reconocimientos en su tierra: "Es un cariño que me da mi tierra y estoy un poco abrumado este año, podían haberlo separado un poquito cada cosita para que no fuera toda la vez. Estoy muy abrumado pero muy agradecido".

Ha dicho, por otro lado, "va a intentar estar "a la altura" y ha desvelado, entre otros, detalles que cantará "un poquito". "No me voy a pasar de minutajes y voy a intentar hacer una cosa artística, jugando con las palabras, que creo que es lo que corresponde a un pamplinas como yo".

Cuestionado de nuevo sobre qué hablará, pese a que ha insistido en no querer desvelar mucho porque quiere que sea "sorpresa", ha reiterado que ha elaborado un pregón "artístico". "Por más que todo lo que cuento es verdad, y por supuesto hay recuerdos de niñez, no me recreo en nada concreto, sino que estoy más pendiente de que sea bonito, porque es una cosa artística".

Por otro lado, también ha reconocido que "llevo en Madrid viviendo un montón de años", ya que se fue con 22 o 23 "y ya me he quedado allí, pero yo no he dejado de volver, tengo aquí familia, amigos...". No obstante, ha reconocido que "se está muchísimo mejor aquí que en Madrid; la calidad de vida de aquí, el carácter de la gente y todo invita a venir y también a quedarse". "Sigue siendo absolutamente mi tierra, considero que es mi hogar", ha concluido.

DE LA TORRE AUGURA UN PREGÓN "MUY SIMPÁTICO Y CARIÑOSO"

El alcalde ha tenido palabras para el Kanka, al que ha dicho que "nos sentimos muy orgullosos de tu triunfo como artista, de tu acierto a la hora de desarrollar un estilo tan personal, donde mezclas muchos estilos desde el punto de vista de la música y donde tus frases y tu personalidad quedan muy claras".

"La gente enseguida que oye una canción tuya sabe que es El Kanka y sabe que además que es de Málaga", ha dicho, al tiempo que ha valorado que va "unido la marca Málaga a la marca Kanka". "Interesa mucho que la marca Kanka tenga mucho éxito, y a ti te interesa que la marca Málaga tenga mucho éxito", ha señalado el regidor, que ha incidido en la "sinergia positiva para los dos".

Por último, ha augurado que el pregón será "muy simpático y cariñoso", desvelando que lo tiene ya escrito, pero "no voy a desvelar nada de lo que va a pasar ahí".

En la rueda de prensa han participado también los representantes de las entidades patrocinadoras de la Feria 2024, entre otros, el director regional Andalucía Mahou San Miguel, Javier Cochón, y el delegado regional de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés, Eduardo Barrero.

Así, Barrero ha dicho que "para nosotros es un orgullo estar en la Feria de Málaga" y "contar con una figura como El Kanka en esta edición viene a completar una nómina espectacular de pregoneros que ha habido y estamos convencidos de que lo va a hacer también como lo hace delante de un micrófono".

"Para nosotros es un día de satisfacción, El Corte Inglés está orgulloso de pertenecer a Málaga, de estar junto a las tradiciones de Málaga y, mientras podamos, evidentemente, y el Ayuntamiento quiera, ahí seguiremos", ha concluido.

Por su parte, Cochón ha incidido en que es "todo un honor para Mahou San Miguel poder estar en un día tan especial" y ha recordado que la Feria y Mahou San Miguel "vamos de la mano desde el año 1965, que fue el año en el que instalamos por primera vez una caseta con grifo de San Miguel, mucho antes de que el grifo de San Miguel llegara al mercado, que llegó en los años ochenta". "Orgullosos de estar otra vez aquí", ha sostenido.