López dice que el Gobierno "no se va a cansar de dialogar" tras el aviso de Puigdemont y no descarta la reunión en Suiza

MÁLAGA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha aseverado este viernes que el Gobierno de Pedro Sánchez "no se va a cansar de dialogar" con los grupos políticos tras el aviso del presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, acerca de que su formación no va a negociar con el Ejecutivo los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025, y sobre la petición de una reunión urgente y extraordinaria en Suiza entre el PSOE y Junts que ha reclamado el también expresidente de la Generalitat, el ministro ha apuntado que "en este momento" no tiene "ninguna cuestión que contar al respecto" por parte del Gobierno.

Son declaraciones que el ministro ha realizado a preguntas de los periodistas en una atención a medios tras participar en Málaga en el acto de la firma de un convenio entre la Junta de Andalucía y la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT EPE) para el desarrollo de un proyecto de implantación de una sala blanca para la investigación y el desarrollo de semiconductores (IMEC).

Óscar López se ha pronunciado así después de que el presidente de Junts, Carles Puigdemont, haya anunciado este viernes que no negociarán con el PSOE los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y otras cuestiones "sectoriales" después de que la Mesa del Congreso pospusiera de nuevo la petición sobre la cuestión de confianza a la que desde Junts quieren que se someta Pedro Sánchez. Además, ha dicho que pedirán activar una reunión urgente y extraordinaria en Suiza entre ambas formaciones para comprobar el grado de cumplimiento de los acuerdos.

Al ministro le han preguntado si "peligra" la legislatura tras dichos anuncios de Puigdemont, y ha respondido que ha escuchado "no sé cuántas veces" esa misma pregunta "en los últimos seis años" que lleva gobernando Pedro Sánchez, y ha sostenido que "si algo ha demostrado" el Ejecutivo socialista y el partido mayoritario de la coalición que lo sustenta "es que es el único capaz de articular la complejidad" actual "del Parlamento español".

"Lo hemos hecho siempre con diálogo, con trabajo, con esfuerzo para sacar cada ley en el Parlamento", ha añadido Óscar López, que en ese punto ha puesto de relieve que en la anterior legislatura se aprobaron "tres Presupuestos Generales del Estado y más de 200 leyes", y en la actual "se están tramitando leyes con normalidad en el Parlamento", según ha remarcado.

EL GOBIERNO "ESTÁ DEMOSTRANDO QUE PUEDE GOBERNAR"

"Sé que la opinión pública ve todos los días la complejidad del Parlamento español, pero no me canso de señalar que España hoy tiene uno de los gobiernos más estables de Europa", y España no es el único país cuyo Gobierno "está en minoría en el Parlamento", pese a lo cual el Ejecutivo "está demostrando que puede gobernar", ha continuado defendiendo Óscar López.

En ese punto, el ministro ha subrayado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no se centra en "gobernar por gobernar", sino en "gobernar para que España crezca cuatro veces más que la media de la Unión Europea, esté batiendo récord de empleo, suba el Salario Mínimo y rellene la hucha de las pensiones".

"Eso es lo que está pasando en España", que "hoy es un modelo de éxito económico", según ha continuado defendiendo Óscar López, que ha reivindicado en esa línea que hoy "todo el mundo mira a España con admiración por lo que está pasando con la economía española y con el empleo" en este país.

Tras ello, ha opinado que "todo el ruido político, toda la oposición verdaderamente destructiva que estamos viviendo no va a ningún sitio, porque afortunadamente el país avanza", y lo hace "con datos verdaderamente espectaculares", ha añadido.

A la pregunta de por qué el PSOE no ha rechazado en la Mesa del Congreso la proposición no de ley con la que Junts quiere que el Gobierno se someta a una cuestión de confianza, Óscar López ha respondido que el PSOE "no se ha cansado ni se va a cansar nunca de dialogar, de buscar acuerdos", así como "nunca ha satanizado a nadie, como han hecho otros, que en el fondo están deseando" llegar a un acuerdo con Junts, según ha insinuado al apuntar "lo que pasó con la investidura fallida" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "que nos hizo perder el tiempo a todos", cuando paralelamente el dirigente 'popular' "resulta que estaba hablando con Junts, parece ser".

En todo caso, Óscar López ha remarcado que "el PSOE siempre ha mantenido conversaciones con todos los grupos parlamentarios, ha sido capaz de sacar adelante acuerdos, y ha explicado los acuerdos cuando se ha alcanzado". "Siempre hemos hecho lo mismo, y lo vamos a seguir haciendo, trabajar sin descanso para que España siga avanzando", ha abundado para reconocer que el Parlamento español "es complejo" porque "así lo han decidido los españoles", y "esto es lo que hay".

REUNIÓN EN SUIZA

Pese a lo cual, según ha insistido el ministro, "este Gobierno está gobernando con normalidad" y "sigue avanzando en una hoja de ruta muy clara y va a seguir haciéndolo", y "lo más importante, España crece más que ningún país en Europa, crea más empleo que nunca en su historia", ha aseverado.

Finalmente, a la pregunta de si "estarían dispuestos a viajar a Suiza, como exige Puigdemont, para una reunión extraordinaria", Óscar López ha respondido que "el Gobierno, el PSOE, como ha hecho siempre, irá informando puntualmente cada vez que tome una decisión, cada vez que tenga un acuerdo", y ha concluido apuntando que no tiene "ninguna cuestión que contarle al respecto en este momento".