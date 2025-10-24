Luz verde en Málaga a la última modificación presupuestaria del año dotada con más de 5,8 millones de euros

MÁLAGA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado el proyecto del último expediente de modificación del presupuesto 2025, el sexto, que alcanza un importe de más de 5,8 millones de euros.

Así, se destina a partidas para servicios de limpieza y tratamiento de residuos, infraestructuras y equipamientos municipales, aumento de zonas verdes, captación y celebración de eventos internacionales y patrocinios deportivos, entre otros.

El importe de la modificación presupuestaria se financia fundamentalmente con parte del remanente de tesorería y del fondo de contingencia, así como sobrantes de actuaciones. Una vez que se ha aprobado en junta de gobierno local, se llevará al pleno de este mes de octubre.

En concreto, alcanza un importe total de 5.873.136,21 euros. En concreto, en relación con Limasam son 4.160.251,04 euros y de este total, se asignan 1.296.706,98 euros a financiar parte de una partida de unos 3,8 millones de euros destinada a lo largo de este año a distintos servicios extraordinarios y de refuerzo, que comprenden en total unas 18.000 jornadas.

En concreto, se trata de servicios por las cabalgatas, inundaciones de Campanillas 2025, servicios extra para atender los efectos de la dana sobre el litoral costero, servicio de baldeo con minihidros, de puerta a puerta en zonas de hostelería, distintos refuerzos en barrios desde verano, y para el centro ambiental con motivo de la puesta en marcha de las nuevas plantas de tratamiento de biorresiduos.

El resto de la financiación, hasta llegar a los 3,8 millones, está previsto que se realice directamente desde Limasam con sobrantes de partidas, es decir, no está incluido en esta modificación.

Por otro lado, se asignan 1.001.717,94 euros para el abono del incremento del 0,5% en las retribuciones, en base al decreto del Gobierno relativo al personal del sector público.

También se consignan 1.000.000 euros para el apartado de consumo de combustibles y carburantes, para hacer frente al incremento del precio medio del combustible en 2025, frente al de 2021 que se toma de referencia para el presupuesto anual. Y, por último, 861.826,12 euros para el apartado de gastos jurídicos por procedimientos interpuestos contra la empresa y que han devenido firmes o se espera que lo sean, en relación a las reclamaciones de cantidades interpuestas con base al convenio colectivo 2010/2012.

Por otro lado, en relación con Servicios Operativos son 763.554,22 euros. De ellos, 617.881,30 euros para atender la estimación del incremento del coste en el suministro de energía eléctrica de cara al último trimestre 2025, como consecuencia directa de la fluctuación de precios y a pesar del ahorro significativo en el consumo de potencia en KW/h que se está produciendo de manera constante y progresiva, gracias a la inversión que se ha venido realizando en los últimos años mediante la sustitución de luminarias a led para la mejora de la eficiencia energética.

Asimismo, se asignan 145.672,92 euros para el suministro e instalación de dos nuevos ascensores en el Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga, que vendrán a sustituir a otros dos que presentan daños en su estructura originados por la corrosión marina.

En relación con Promálaga se prevé 250.000 euros; Sostenibilidad Medioambiental, 210.444,89 euros; Derechos Sociales, 40.000 euros; Deporte y Eventos, 119.600 euros; Limposam, 102.210,877 euros; y Cultura y Patrimonio histórico, 228.049,92 euros.

En relación con Cultura y Patrimonio cabe destacar que de ese montante a la Fundación Palacio de Villalón, entidad que gestiona el Museo Carmen Thyssen Málaga, se le asignan 170.073,95 euros para hacer frente a diversos gastos, como son el incremento del suministro eléctrico derivados, entre otros, de la actividad y obras de preparación del yacimiento arqueológico con una cantidad de 70.286,39 euros; servicio de atención al visitante como consecuencia del incremento del contrato al aplicar el convenio colectivo, además de costes derivados de la programación y actividad del museo por una cantidad de 60.361,49 euros; en el transporte de obras de arte, con 7.941,66 euros; y por el incremento salarial de la plantilla conforme a los Presupuestos Generales del Estado por 31.484,41 euros.

URBANISMO

En materia de Urbanismo se ha dado luz verde a la admisión a trámite del estudio de ordenación promovido por Tayko Gowth S.L para llevar a cabo una actuación de mejora urbana destinada al cambio de calificación y uso de la parcela dotacional ubicada en la calle Postigo de los Abades, 2.

En concreto, se da el visto bueno para continuar con el trámite de este proyecto, según el documento avance presentado por esta entidad para la instalación de un hotel de 5 estrellas de gran lujo, de modo que se aumentará la oferta de plazas hoteleras de calidad en la ciudad.

La parcela objeto de la propuesta se encuentra clasificada por el Plan General como suelo urbano, dentro del ámbito del PEPRI centro y calificada como equipamiento. La edificación está incluida dentro del Catálogo de edificios protegidos con Grado 1.

Así, la propuesta implica una modificación del uso establecido en el Planeamiento General con aumento de aprovechamiento urbanístico, sin aumentar el número de viviendas, ni de edificabilidad, y sin necesidad de reforma o renovación de la urbanización.

Por otro lado, se ha aprobado la concesión demanial de una parcela municipal ubicada en el distrito Palma Palmilla a la asociación pro Inserción Laboral de Personas con Discapacidad (Aproinla).

De igual forma, se ha admitido a trámite el proyecto de actuación que posibilitará la reanudación de la actividad Centro Deportivo y de Formación de Tiro Olímpico, ubicado en el Parque Natural Montes de Málaga y que ya funcionó como tal hasta 2015.

Por último, se ha acordado, por renuncia del concesionario, la extinción de la concesión demanial de un edificio de calle Ollerías, 40, cuyo adjudicatario era Cruz Roja Española en Málaga, ya que dicha entidad desarrolla esta actividad en su sede provincial ubicada en la calle Jorge Silvela, 2.

Por último, se ha dado luz verde al expediente para dispensar de los objetivos de calidad acústica, con carácter excepcional, la celebración del evento 'Cajoneada Octubre Picassiano' que tiene lugar hoy viernes en la plaza de la Merced, organizado por el Museo Casa Natal Picasso.