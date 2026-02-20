Maíllo señala el papel de familia García Caparrós por la autonomía andaluza "que PP está llevando a más bajos niveles"

Maíllo en los premios García Caparrós. - IU

MÁLAGA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de IU y candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha asegurado que Manuel José García Caparrós y sus hermanas "se han convertido en un reflejo y una reivindicación de lo que debe ser Andalucía y lo que es la memoria que llevó a la construcción de una autonomía, que el Gobierno del PP y Juanma Moreno Bonilla está llevando a los más bajos niveles de autogobierno".

Así lo ha asegurado en declaraciones antes del comienzo de la gala de la XII Edición de los Premios García Caparrós, donde ha estado acompañado por Paqui, Puri y Loli, hermanas de este joven asesinado en la manifestación por la autonomía andaluza el 4 de diciembre de 1977 y por el candidato de Por Andalucía por la provincia de Málaga a las elecciones autonómicas, Ernesto Alba.

Maíllo ha asegurado que ellas "forman parte del mejor patrimonio de Andalucía" y ha criticado la "consciente despatrimonialización de la autonomía andaluza y de los servicios públicos" por parte del Gobierno andaluz del PP y de Moreno, "con un afán de convertir a Andalucía en otra cosa que no tiene que ver con las causas que conforman nuestra comunidad".

Para Maíllo, "Andalucía no es Moreno Bonilla, no es el PP, no es Vox y su reaccionarismo trumpista", al tiempo que ha señalado que es "una comunidad que tiene un profundo sentido colectivo, un profundo sentido común que lo reflejan los pueblos y las ciudades y es sobre eso sobre lo que vamos a construir la alternativa para Andalucía en junio de este año".

"Va a haber cambio en Andalucía porque, sino Andalucía no sostiene, como he dicho en muchas ocasiones, un tercer mandato de Moreno Bonilla ni del PP", ha dicho el coordinador de IU, quien ha incidido en que Moreno y el PP "asumen a Andalucía como colonia de Madrid e imitador de lo que hace la política de Ayuso". "Es un 'ayusismo' 2.0, un 'ayusismo' cuatro años después de lo que hace la Comunidad de Madrid", ha criticado.

Por esto, ha instado a que los andaluces "debemos saber cuál es el carril que tenemos que tomar, si es el carril de la defensa de lo público o es el carril de la defensa de los especuladores, de los que quieren hacer negocios extractivistas con nuestra tierra".

Para Maíllo, "el espíritu de los premios García Caparrós lo tiene claro" y se basa en el legado de una persona "como Manuel José, al que le sesgaron su vida, le asesinaron cuando estaba en la flor de su vida, cuando fue a reivindicar la autonomía andaluza". "En su memoria debemos también construir esa alternativa", ha indicado.

Según ha indicado, estos premios "significan una reivindicación de la memoria histórica, pero también del feminismo y de la defensa de los servicios públicos" y los premiados y premiadas "son ejemplo de ello".

Pero, ha apuntado, "también reflejan el espíritu de un pueblo, el andaluz, que no es compatible con la llegada de los carroñeros fondos de inversión que quieren hacerse con todo; desde la acumulación de las viviendas para mantener un mercado absolutamente inasequible hasta la privatización de la sanidad o la educación". "Estamos ante un dilema para el futuro de Andalucía", ha dicho.

También ha asegurado que el espacio de estos premios "reivindica una Andalucía que es territorio de lo común, el territorio de la solidaridad, el ejemplo que han dado los pueblos como Adamuz (Córdoba) o los de la Serranía de Ronda (Málaga), con su esfuerzo y acogida a quienes lo han necesitado". "Eso es Andalucía", ha apostillado, apuntando que los premiados "reflejan lo mejor de Andalucía".

Por su parte, Alba ha destacado igualmente estos premios que reconoce "a gente que supone una Andalucía distinta a la que estamos actualmente viendo y por la que tanta gente también, de alguna forma, a lo largo de estos últimos 50 años han estado peleando y luchando". "Estamos viendo una Andalucía vertebrada por el sálvese quién pueda", ha criticado.

Según ha indicado, "los servicios públicos, desde la sanidad, la educación, están siendo de alguna manera esquilmados por grandes especuladores" y Moreno y el PP "está entregando nuestra riqueza, nuestro patrimonio y nuestra tierra a una minoría que no trabaja y que a lo que se dedica es a especular".

Ha destacado que la Fundación Andalucía de Memoria y Cultura, organizadora de estos premios, entiende "que hay que hacerle frente" a estos "poniendo en valor a la gente que en su día a día y con su ejemplo de alguna forma ponen en valor lo que es de todas y de todos, lo común, lo colectivo, lo solidario, la lucha por la fraternidad, por una Andalucía distinta a la que algunos nos quieren llevar".

Por último, Loli García Caparrós ha dado su agradecimiento por estos premios y ha instado a "seguir luchando por una Andalucía más libre", al tiempo que ha defendido "lo que salió aquel día, el 4 de diciembre, cuando este pueblo andaluz salió a la calle para reivindicar y luchar por lo nuestro".