Málaga aprueba la licitación de 14 parcelas de uso dotacional para construir alojamientos o viviendas en alquiler

Ayuntamiento Aprueba La Licitación De 14 Parcelas De Uso Dotacional Para Construir Más De 1.414 Alojamientos O 1.256 Viviendas En Alquiler Asequible Destinadas A Jóvenes Y A Otros Colectivos - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado esta el pliego de condiciones por el cual se va a regular la licitación de la concesión demanial de 14 suelos de propiedad municipal para la construcción de 1.414 alojamientos o 1.256 viviendas en alquiler asequible que se destinarán a jóvenes y otros colectivos inscritos en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda.

Tras la aprobación de la junta de gobierno local, el texto será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y sometido a información pública durante un plazo de 20 días hábiles, después de lo que se abrirá el plazo de recepción de ofertas para las 14 parcelas divididas en 3 lotes.

Han recordado que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, informó del contenido del pliego de condiciones en agosto. El documento estuvo expuesto en la web del IMV desde ese mismo día hasta el 15 de septiembre al objeto de que los posibles interesados en la licitación realizarán sus sugerencias y aportaciones al texto.

De este periodo de información pública y de las aportaciones que los posibles licitadores han hecho llegar al Consistorio, fruto de la colaboración público-privada para la promoción de vivienda pública, esta primera licitación de parcelas de uso dotacional se ha dividido en 3 lotes que comprenden a 14 suelos municipales.

La construcción de viviendas o alojamientos en alquiler asequible en suelo dotacional está amparada en el artículo 3 del Decreto-Ley 1/2025, de 24 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda de la Junta de Andalucía, al que se adhirió el Ayuntamiento de Málaga en el Pleno del mes de junio de este año. Con esta medida, se continúa dando cumplimiento al Plan de Vivienda y Suelo 2023- 2027.

Han recordado desde el Consistorio que la hoja de ruta municipal en materia de vivienda prevé la construcción de este tipo de alojamientos en régimen de alquiler y a un precio asequible, especialmente para jóvenes y personas mayores durante un tiempo transitorio, en el marco de las 8.900 nuevas viviendas que contempla.

En materia de vivienda, también se ha dado el visto bueno a determinados ajustes contables del Plan Cuatrienal de Inversiones del presupuesto de 2025 del Instituto Municipal de la Vivienda. En concreto, se ha aprobado la segunda, tercera, cuarta y quinta modificación de este plan de inversiones.

La segunda modificación es la relativa a la incorporación de 1.749.178,13 euros a repartir entre la anualidad en curso y las de 2026 y 2027 para incrementar la aportación municipal a la subvención directa, de carácter excepcional, para la actuación de rehabilitación prevista en 163 viviendas de la barriada de Carranque del programa de Áreas de Regeneración y Renovación Urbana, aprobado en el marco del Plan Estatal de Vivienda y del Plan de Vivienda y Rehabilitación de la Junta de Andalucía.

El objeto de la tercera modificación es el de reajustar las partidas anuales previstas para la rehabilitación del Archivo Municipal, de modo que se consignan 123.101,45 euros para 2026 y 101.595,78 euros para 2027 con el objeto de licitar la asistencia técnica para la redacción del proyecto básico y de ejecución y del estudio de seguridad y salud por arquitecto para las obras de este edificio emblemático de la ciudad.

Por su parte, la cuarta se centra en complementar la financiación de las obras que se están acometiendo para la adecuación del local de los Servicios Sociales Comunitarios de la barriada de Huelin, de modo que se incluyen 70.000 euros en la anualidad del 2026.

Por último, la quinta es el ajuste presupuestario de las anualidades previstas para la subvención otorgada al Obispado para la obra del tejado de la Catedral, para la obra de la tercera y última fase de la sede de la OFM en el pabellón de la UMA del Ejido y para sufragar los honorarios profesionales de la segunda y tercera fase de dicha obra.

De este modo, se ajustan las anualidades para la rehabilitación de la cubierta de la Catedral de la siguiente forma: 1.000.000 euros en la anualidad de 2025; 1.500.000 en la anualidad de 2026; y 1.138.971,73 en la anualidad de 2027.

En el caso de las obras de la tercera fase de la sede de la OFM, se consignan 537.094,40 euros en la anualidad de 2026; y 1.300.764,61 euros en la de 2027. Por último, para los honorarios profesionales de la segunda y tercera fase de la obra de rehabilitación de la sede de la orquesta, se destinan 14.263,30 euros a la anualidad de 2026; y 42.789,90 euros en la anualidad de 2027.

CURSOS FORMATIVOS DEL PROGRAMA 'AQUILEO +'

Por otro lado, la junta de gobierno local también ha aprobado la adjudicación de 99 cursos formativos para fortalecer la inserción laboral dentro del proyecto 'Aquileo +', que cuentan con una beca de asistencia diaria de 13,45 euros por alumno.

La puesta en marcha de estos itinerarios formativos del programa 'Aquileo+', cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y organizado por el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE), dará comienzo en los próximos meses y conlleva una inversión de 3,2 millones de euros.

Asimismo, se han iniciado los trámites para la contratación de otras 23 acciones formativas. En total, se van a impartir 122 cursos en los que se podrán formar hasta 1.875 personas desempleadas.

El Ayuntamiento de Málaga resultó beneficiario de una subvención del FSE+, en el marco del Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (Efeso), para la formación de personas desempleadas. Así, el programa 'Aquileo+' pretende articular un servicio integral destinado a mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas, a través de la realización de itinerarios de inserción. Para ello, se diseñan una serie de acciones formativas destinadas a lograr la formación de los beneficiarios en actividades emergentes en el mercado de trabajo local.

Las personas participantes tendrán la oportunidad de realizar prácticas laborales en entornos reales de trabajo que permitan poner en contacto a los demandantes de empleo con posibilidades factibles de contratación.

De esta manera, el proyecto Aquileo+ contempla entre sus principales actuaciones la formación específica basada en los programas de profesionalidad en especialidades generadoras de empleo, prácticas profesionales tutorizadas y formación transversal en todos los itinerarios.