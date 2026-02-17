Con Málaga exige medidas ante la conversión de locales en infraviviendas y apartamentos turísticos

Con Málaga exige un plan de inspecciones que impida la reconversión de locales en infraviviendas y apartamentos turísticos y que se aumente hasta 45 metros cuadrados la superficie que se pueda considerar vivienda en la capital frente a los 30,5 actuales. - CON MÁLAGA

MÁLAGA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, ha criticado la proliferación de infraviviendas en la ciudad y el incremento "alarmante" de cambios de uso de locales comerciales, que en el último año han alcanzado los 274. Morillas advierte de que esta tendencia "pone en riesgo la vida de las personas, destruye el tejido comercial de los barrios y alimenta la especulación, mientras acusa al Ayuntamiento de permisividad absoluta y reclama elevar a 45 metros cuadrados el mínimo para considerar un espacio como vivienda digna".

Morillas ha señalado como en esta jornada se ha conocido que cinco personas han fallecido en un trastero convertido en vivienda en Barcelona. "La situación de emergencia habitacional y la proliferación de infraviviendas ponen riesgo la vida de las personas", ha manifestado.

"Los datos que hemos conocido sobre el cambio de uso de locales comerciales en Málaga, alertan de que en el último año se han producido 274 cambios de uso, lo que significa cinco cambios de uso a la semana. Si miramos el acumulado en los últimos tres años, hay 800 locales comerciales que han dejado de funcionar como locales comerciales para convertirse en infravivienda o en vivienda de uso turístico", ha expuesto.

Y ante la que ha denominado "fiebre" por la reconversión, ha dicho que esto tiene un impacto directo en la proliferación de infraviviendas. "Sabemos que, en muchos casos, se están alquilando locales comerciales que ni siquiera cumplen con lo establecido en la normativa en relación a los requisitos para que un espacio sea considerado una vivienda digna, por tanto, hay muchísimas personas que están viviendo en lugares insalubres, en lugares que no pueden ser calificados como viviendas dignas", ha dicho Morillas.

Morillas ha exigido al equipo de Gobierno que "ponga en marcha medidas que frenen este cambio de uso de locales comerciales a viviendas y que se pongan en marcha medidas que frenen la especulación y permitan que las familias trabajadoras malagueñas puedan tener garantizado el derecho de acceso a una vivienda, pero también a una vivienda digna".

"La ciudad de Málaga tiene uno de los requisitos más tibios en relación al mínimo de superficie de un espacio sea considerado vivienda. Mientras que en otras ciudades del país el mínimo para que un espacio sea considerado vivienda se establece en 40 metros cuadrados, o incluso 45 como Bilbao, en la ciudad de Málaga, cada Plan General de Ordenación Urbana ha ido reduciendo hasta los 30,5 metros cuadrados actuales", ha subrayado.

Morillas ha insistido en que "es urgente poner en marcha dos medidas. Por un lado que se incremente ese número mínimo hasta los 45 metros cuadrados, y por otro, que se frene ese proceso de conversión de locales comerciales en infraviviendas y en viviendas de uso turístico, poniendo en marcha un ambicioso plan de inspecciones que impida lo que hoy cualquier malagueño, es decir, que entre en una plataforma de alquiler de viviendas y pueda ver que hay espacios de 20 metros cuadrados que se están alquilando como viviendas cuando esto es absolutamente ilegal".