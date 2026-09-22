Málaga Impacta+ celebra su primer encuentro para impulsar nuevas conexiones entre empresas sociales en Málaga

Primer encuentro de 'Málaga Impacta+' en el Centro de Innovación Social La Noria, en Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Innovación Social 'La Noria' de la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de la capital malagueña han celebrado este martes el primer Desayuno de 'Málaga Impacta+', un encuentro que ha reunido a cerca de 40 empresas, personas emprendedoras y entidades sociales con el objetivo de favorecer nuevas colaboraciones y oportunidades de contratación.

El objetivo de la plataforma, según detallan las entidades organizadoras a través de un comunicado, es facilitar la conexión entre empresas, administraciones y entidades y proyectos que, además de responder a distintas necesidades, incorporen un beneficio social o medioambiental.

La actividad se enmarca en Málaga Impacta+, una plataforma impulsada por La Noria y el Ayuntamiento de Málaga dentro del proyecto Impacta+ de la Fundación Ashoka Emprendedores Sociales, que busca "conectar y visibilizar iniciativas con dicho impacto social de la provincia".

Durante el encuentro de este martes, emprendedores y entidades participantes han podido presentar sus proyectos, conocer otras iniciativas y detectar posibles puntos de conexión a través de distintas dinámicas de 'networking' e 'ImpactaMatch'.

La vicepresidenta de Ciudadanía y diputada de Innovación Social, Antonia Ledesma, ha señalado que Málaga Impacta+ "pretende poner en valor proyectos que, además de generar retorno económico, producen un beneficio social o medioambiental y aportan valor al territorio".

Ledesma ha explicado que la intención es que la plataforma funcione como "un espacio activo de encuentro y colaboración y no únicamente como un directorio de proyectos, con el objetivo de favorecer también posibilidades de contratación".

La Diputación y el Ayuntamiento de Málaga han indicado que la iniciativa prevé continuar con nuevos encuentros dirigidos a facilitar el acceso de las iniciativas participantes a oportunidades de inversión y financiación, con el objetivo de contribuir a su crecimiento y consolidación.

Por otro lado, las entidades organizadoras han recordado que la campaña para incorporar las 50 primeras iniciativas a Málaga Impacta+ continúa abierta. A ella, pueden sumarse empresas, emprendimientos y entidades sociales de la provincia que desarrollen proyectos con impacto social.

Además, las primeras 50 iniciativas incorporadas, informa la Diputación de Málaga, formarán parte de una campaña de visibilización destinada a dar a conocer sus proyectos y servicios.