Málaga de Moda, en la New York Fashion Week con un desfile conjunto de ocho firmas adheridas a la marca de la Diputación

Málaga de Moda se da a conocer en la New York Fashion Week con un desfile conjunto de ocho firmas adheridas a la marca de la Diputación

MÁLAGA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Málaga de Moda, la marca promocional del sector textil y de la moda malagueña de la Diputación de Málaga, se ha dado a conocer en la New York Fashion Week. Lo ha hecho con un desfile conjunto de ocho de sus firmas adheridas: Amparo Pardal, Inma de la Riva, Azahara Crisostomo, Tricotrá, Magdala, Vassaga, Marlacoco y Aztures.

La diputada de Desarrollo Económico Sostenible y responsable de Málaga de Moda, Esperanza González, ha destacado la participación en la NYFW como "una oportunidad excepcional para proyectar el talento malagueño en uno de los escenarios más influyentes del sector", ya que esta pasarela es considerada uno de los pilares fundamentales del calendario internacional de la moda y un punto de encuentro imprescindible para la creatividad, la innovación y la proyección global.

En NYFW confluyen las firmas más influyentes del panorama mundial junto a talentos emergentes, compradores de todo el mundo, medios especializados de Europa, Asia y Estados Unidos, plataformas digitales y líderes creativos que configuran el futuro de la moda.

Los desfiles se desarrollan en localizaciones emblemáticas y estudios de alto impacto visual, lugares escogidos no sólo por su estética sino por su capacidad para amplificar el mensaje artístico y comercial de cada colección. El desfile de Málaga de Moda tuvo lugar en la plataforma Flying Solo NYC, ubicada en los estudios Pier59.

Cada una de las ocho firmas malagueñas mostró un diseño, pero el desfile estuvo concebido como una producción integral bajo la marca Málaga de Moda para así proyectar una imagen sólida y reconocible de la provincia como territorio creativo. La dirección creativa unificada del desfile permite transmitir una narrativa conjunta y, al mismo tiempo, respetar la personalidad de cada diseñador.

La proyección de Málaga de Moda y de sus firmas adheridas se verá amplificada mediante el plan de difusión y comunicación de la NYFW antes, durante y después del evento. Además, tras el desfile, las firmas recibirán material audiovisual y fotográfico de alta calidad pensado para reforzar su comunicación, marketing y posicionamiento internacional.