Málaga de Moda vuelve a Atelier Couture en Madrid con desfiles de José Galvañ, Félix Ramiro y Rafael Urquizar

La Sala Goya de la feria Ateliter Couture, con motivo de la Semana de la Moda en Madrid, recibió en la tarde de este pasado martes martes, 28 de octubre, a los diseñadores adheridos de Málaga de Moda José Galvañ, Félix Ramiro y Rafael Urquizar, que presentaron sus últimas colecciones en pasarela.

Este encuentro con la moda nupcial celebra su 14 edición en la Real Fábrica de Tapices de Madrid durante los días 28 y 29 de octubre. Asimismo, Amparo Pardal, Ana Lanas, Azahara Crisostomo, Berillús, Cándido Luis, Félix Ramiro, Jote Martínez Costura, Melisa Lozano, Susana Zamora y Teresa Ninú Atelier, asisten a SIMOF Madrid de la mano de Málaga de Moda con pasarela propia a las 16.00 horas en el hotel Welligton.

Por su parte, Atelier Couture nace de la necesidad de poder mostrar el potencial de los creadores de moda nupcial y ceremonia española, que desarrollan sus colecciones, ofreciendo un valor añadido a cada una de sus creaciones, donde destacan el diseño, la exclusividad, atención personalizada, producción local y un minucioso y cuidado desarrollo del trabajo, con el que fomentan la recuperación de los oficios artesanos que rodean el sector nupcial, definen la cita.

"Por ello, es muy importante que los diseñadores malagueños especializados en este sector estén presentes en la que se ha posicionado como la plataforma de referencia en España especializada en atelieres de costura, con diseño y producción 100% español, como los grandes artesanos que son", ha afirmado la diputada responsable de Málaga de Moda, Esperanza González.

Los diseños de José Galvañ fueron los primeros en desfilar en la tarde de este pasado martes en la pasarela de Málaga de Moda en sala Goya a partir de las 17.00 horas.

'Albor' fue su propuesta. La colección dividida en dos partes se inspira en la luz suave del alba mediterránea, en la quietud que precede al gran día y en las emociones que florecen en cada detalle del vestido de una novia. Se trata de una colección donde se une tradición y vanguardia, compuesta por 22 piezas, 12 de invitada y diez para novias, confeccionadas artesanalmente en su atelier.

Los diseños destacan por su costura, el uso de tejidos nobles como la organza, el crepé italiano y el mikado de seda, y las siluetas, fluidas y etéreas, que se alejan del exceso para dar paso a volúmenes livianos y con movimiento. La paleta cromática es amplia dentro de los colores de la naturaleza, que van desde el verde oliva, los rosas empolvados, llegando al blanco más puro en los diseños de novia.

A las 18.30 horas fue el turno de Félix Ramiro con su colección Monasterio, inspirada en la historia de unos jóvenes que, tras trabajar en la Expo 92 para costear sus estudios y retirarse posteriormente a un monasterio para reflexionar y aislarse del mundo, decidieron celebrar su experiencia con una fiesta tras su regreso. El diseñador del grupo creó un diseño exclusivo para cada uno de ellos, y de esa historia nació 'Monasterio'.

Chaquetas, bombers, semilevitas, trajes exclusivos, smokings y chaquetas cruzadas de líneas alargadas definen esta colección. Pliegues, drapeados y frunces, siempre bajo el sello de patrones confeccionados a mano con la precisión artesanal que caracteriza a Félix Ramiro.

Los tejidos elegidos (lanas, sedas, viscosas, algodones, microfibras naturales, lana cocida, terciopelo, tul, gasa chiffon, o poliuretano, entre otros) ofrecen una combinación perfecta entre textura, ligereza y sofisticación. En la paleta cromática destacan los tonos rojo, negro, oro y burdeos, símbolos de fuerza, elegancia y carácter.

El cierre de la pasarela Málaga de Moda corrió a cargo del diseñador Rafael Urquizar, con su colección ADN, combinando sobriedad, atemporalidad, minimalismo y vanguardia.

'AND' es una colección que nace del origen, de esa secuencia invisible y silenciosa que hace única a las mujeres. Un viaje introspectivo al corazón de cada mujer para revelar su verdadera esencia a través del lenguaje de la alta costura.

Un diálogo entre tradición y contemporaneidad que se traduce en líneas depuradas, volúmenes arquitectónicos y una elegancia sin artificios. Los tejidos nobles (raso, punto y crepé de seda) envuelven el cuerpo con fluidez y estructura.

El neopreno aporta una lectura moderna, mientras que los bordados artesanales y los destellos metalizados en oro y plata evocan la luz como símbolo de identidad y eternidad. La paleta cromática (blanco, marfil, nude perlado y oro liquido) ilumina la piel con una sutileza que trasciende el tiempo.

Por otra parte, y el viernes 31 de octubre la asistencia a SIMOF Madrid. A las 16.00 horas los diseñadores Amparo Pardal, con Carisma; Azahara Crisóstomo, con Raíces; Cándido Luis, con su colección 'Volver'; Félix Ramiro, con Embrujo; Jote Martínez y Ana Lanas, con Costura con 'Rosa de Ocaso'; Melisa Lozano, con 'De colores'; Susana Zamora con los accesorios de Bellirús y la colección 'Finiquitao' y Teresa Ninú, con 'Valentía' desfilarán en la pasarela Málaga de Moda para presentar sus novedades de moda flamenca. Será en el hotel Wellington.