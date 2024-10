Con Málaga pide la barriada de Lagunillas "para vivir" y dice que estrategia de PP es que "sea presa de turistificación"

MÁLAGA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, ha anunciado que su formación de la mano de la asociación de vecinos de Lagunillas va a pedir "una batería de iniciativas ante el equipo de gobierno del PP para reivindicar que el barrio de Lagunillas sea un barrio habitable y revertir la estrategia de deterioro al que lo está sometiendo el equipo de gobierno del PP para favorecer que sea presa de la turistificación y la especulación".

Morillas explica que Lagunillas es un barrio histórico de la ciudad "que está siendo devorado por la turistificación, cada vez quedan menos vecinos y vecinas residentes, asistimos a una estrategia deliberada por parte del equipo de gobierno del PP para deteriorarlo. No se están cuidando los espacios públicos, hay solares donde crece la mala hierba y campan las pulgas y ratas, se provoca una situación que puede acarrear situaciones infecciosas".

La portavoz de la confluencia de izquierdas asegura que "el abandono está provocando que los poquitos comercios que quedaban en el barrio sufran una auténtica asfixia económica, hemos visto como un comercio histórico de ultramarinos como el de Ceferina ha echado el cierre. Lo que era un barrio popular está dejando cada vez más espacio, no sólo al deterioro y al abandono por parte del equipo de gobierno, sino también a una auténtica plaga de viviendas turísticas. Calle a calle lo que hay son viviendas turísticas y los vecinos y las vecinas cada vez tienen menos espacio para vivir".

Morillas saluda "todas las iniciativas vecinales que pretenden proteger el barrio de los procesos de expulsión por la gentrificación a los que el modelo de ciudad del PP ha abocado al barrio. Nos ha quedado claro que numerosos solares están esperando para ser objeto de especulación urbanística, y defendemos, junto a la vecindad, que sean espacios recuperados para el barrio, para que haya parques, jardines y las personas puedan volver a vivir en su barrio".

Por su parte, el portavoz de la A.VV. Lagunillas, Antonio Somoza, ha criticado que siente que Lagunillas se ha convertido en "una especie de campo de pruebas para ver cómo se puede especular y cómo unos pocos se pueden enriquecer mucho. Los precios que están hablando de casas en el barrio son de 600.000 y 700.000 euros. Está muy cerca del centro, es muy goloso y los vecinos molestamos".

Somoza muestra su indignación en relación con el control de los pisos turísticos, "desde el equipo de gobierno siempre nos decían que no se podía hacer nada y nos hemos quedado maravillados al ver cómo, cuando los vecinos de los bloques de Martiricos han llamado al señor alcalde porque había 110 pisos turísticos, va a intervenir la Junta de Andalucía. Queremos ser igual de vecinos que los que acaban de llegar a las torres de Martiricos".

Por su parte, el portavoz adjunto de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, defiende "una intervención integral en la Lagunillas, con acciones en materia de limpieza, adecuación de solares y recuperación de espacios en favor de la habitabilidad y el disfrute público frente a los intereses especulativos".

EXPLICACIONES SOBRE POSIBLE ABUSO POLICIAL

De otra parte, Morillas ha registrado un escrito dirigido al alcalde en el que "exige explicaciones y que se llegue hasta el fondo, depurando las responsabilidades que sean necesarias si así se constata, por el posible caso de abuso de agentes de la Policía Local a dos jóvenes acontecido en la ciudad y que ha sido viralizado a través de un vídeo en las redes sociales".

"No podemos tolerar ningún tipo de abuso policial, no tienen cabida en democracia, y no pueden quedar impunes. El alcalde es el máximo responsable de la Policía Local y tiene que garantizar transparencia y una actuación firme para esclarecer los hechos con todo detalles y aplicar las medidas pertinentes atendiendo a los protocolos vigentes", ha zanjado al respecto.