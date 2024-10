Con Málaga pide "dar marcha atrás en la ocupación abusiva de la playa por nuevos chiringuitos y concesiones"

MÁLAGA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala portavoz de Con Málaga en el Ayuntamiento de la capital, Toni Morillas, ha expresado su apoyo a las demandas de los vecinos de La Malagueta "para evitar la ocupación abusiva de la playa por chiringuitos y concesiones lucrativas de playa que están autorizando la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga".

Al respecto, en rueda de prensa junto a representantes de los vecinos de la zona, este miércoles ha hecho una llamada a "la responsabilidad de las instituciones públicas para proteger nuestras playas de la privatización y ocupación desmedida. Tenemos que preservar en cualquier caso que las playas sigan siendo públicas para disfrute de todos y de todas".

Morillas considera que "la ampliación abusiva de la zona de ocupación por chiringuitos, hamacas y otras instalaciones lucrativas es una nueva cara de los efectos de la turistificación. Si no evitamos que se perpetre este atentado medioambiental y esta privatización de la playa de La Malagueta estaremos de nuevo ante una situación en la que se van a poner en marcha tres nuevos chiringuitos que van a triplicar la superficie y a duplicar el volumen, con lo que esto supone en la ocupación de nuestra playa en la ocupación del espacio público".

"Al final, como con la vivienda, vamos a tener que ubicar una playa en Villanueva del Rosario para que los malagueños puedan disfrutarla", ha ironizado. La portavoz de la coalición de izquierdas defiende "una playa que pueda ser disfrutada por los vecinos, queremos que se protejan los enclaves naturales y los espacios públicos y que no se cometa esta tropelía. Es además de muy dudosa aplicación en el actual marco normativo".

"Y nos parece una absoluta indecencia que se vaya a ver afectado hasta el espacio para el baño de las personas de movilidad reducida, una conquista vecinal que apenas lleva tres años. Cómo explica el alcalde que como resultado de una de una ampliación de los chiringuitos en la playa de La Malagueta al final acabemos encontrándonos con un punto para personas de movilidad reducida eliminado o desplazado", se pregunta Morillas.

La líder de izquierdas avanza que su formación va a exigir a las tres administraciones que tienen competencia en este ámbito que revisen las licencias, para que se cumpla de manera estricta la ley de Costas "y para que en ningún caso se cometa esta tropelía y esta privatización de la playa. Y es que llueve sobre mojado, a escasos metros, también se produce un exceso de ocupación en la playa por parte del Hotel Miramar, con una zona chill out que ocupa más del 60% de la playa", subraya.

Por su parte, la presidenta de la asociación de vecinos La Malagueta, María Ángeles Ramírez, informa de que "van a poner cinco chiringuitos en la distancia entre la residencia militar y Antonio Martín, permitiendo que se invadan los espacios públicos que se supone que tienen que estar como mínimo en un 50% despejados".

"No hacían falta chiringuitos con 300 metros de ocupación, prácticamente tienen ocupado todo el espacio de la playa. Y consideramos que el punto de movilidad reducida no es negociable, no se puede mover", añade.

Por su parte, el portavoz adjunto de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, clama para que "se frene esta tropelía que atenta contra nuestro medio ambiente y contra el derecho de los vecinos y de las vecinas a usar el espacio público".