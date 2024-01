Con Málaga pide una mesa de trabajo y una solución urgente para las familias del CEIP Domingo Lozano

MÁLAGA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Con Málaga ha pedido una solución urgente y la convocatoria de una mesa de trabajo para afrontar la situación por la que pasan las familias del alumnado del CEIP Domingo Lozano tras el cierre del mismo y la distribución de sus estudiantes en otros centros.

La portavoz del grupo, Toni Morillas, y el portavoz adjunto, Nicolás Sguiglia, han acompañado este jueves a las familias en una nueva jornada de protestas, y ante las que Con Málaga lamentan que siguen "sin recibir ninguna solución ni por parte del Ayuntamiento de Málaga ni de la Junta de Andalucía".

Morillas señala al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre al que exige "dejar de escurrir el bulto, mojarse y actuar de manera urgente, porque cada día que pasa sin que mueva ficha, sin que haga nada, está generando un grave perjuicio a los niños y a las niñas del CEIP Domingo Lozano" y le acusa de "estar ante un caso de manual de dejación de funciones, no sabemos si también ante un caso de negligencia o ante la posibilidad de que se haya estado poniendo en riesgo al alumnado de este centro".

"Nos ponemos a disposición para que el alcalde coja al delegado de Educación y nos encerremos en una habitación con las familias y no nos levantemos hasta que no le den una solución satisfactoria a las. propuestas que están planteando. No es admisible que después de haber pasado ya más de 15 días desde que se les notificó a las familias que el colegio iba a cerrar no se les haya ofrecido ninguna solución", apunta la portavoz.

Para Morillas es "impensable que el ayuntamiento no invirtiera ni un euro en el Plan de Conservación y Mantenimiento de este centro durante 2023 y que la Junta de Andalucía haya dejado sin ejecutar más de 500 millones de euros en inversiones y no haya ejecutado ni un euro en un colegio que ahora está cerrado y que sus niños han tenido que ser distribuidos".

EXIGEN COMPROMISOS

Con Málaga expone la necesidad de que Ayuntamiento y Junta asuman tres compromisos con las familias: "el primero 'firmado y por escrito' que el CEIP Domingo Lozano va a seguir existiendo, que se van a mantener sus unidades educativas y que en el mes de marzo exista la posibilidad de que las familias escolaricen a sus hijos e hijas en este colegio con absoluta transparencia e información sobre si hay obras previstas y su calendario de ejecución"

En segundo lugar piden que se ponga un transporte escolar que facilite el desplazamiento del alumnado hasta los centros más alejados de sus domicilios donde han sido reubicados; y, por último, "que se aborde la reunificación del alumnado en el colegio Ciudad de Popayán, Virgen del Roció o en el instituto Sagrado Corazón, tras diversas adecuaciones".

Por su parte, el portavoz adjunto, Nico Sguiglia, señala que algunas frases del alcalde Francisco de la Torre "destilan cinismo cuando habla de la importancia de la educación en la sociedad frente a la situación que vive aquí el CEIP Domingo Lozano, una muestra a todas luces de una gestión negligente compartida por la Junta de Andalucía y por el propio Ayuntamiento de Málaga".

"Ha habido una dejación de funciones y una ausencia total de planificación. Nunca se tendría que haber llegado a esta situación. Instamos al señor de la Torre a que si realmente considera importante la cuestión de la educación que empiece a competir en otro tipo de listas. A él le gusta competir en los rankings de turistas que visitan la ciudad, de las luces navideñas, pues ya es hora de empezar a competir en el ranking de los centros educativos públicos", apunta.

"El alcalde tiene en sus manos con una llamada de teléfono al señor Briones o al señor Moreno Bonilla la posibilidad de solucionar los problemas que están afectando a estas 260 familias y que en septiembre de este año estén todos los alumnos y alumnas reunificados al comienzo del nuevo curso escolar", emplaza Sguiglia.