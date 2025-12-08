Con Málaga propone declarar el patrimonio ferroviario de Bobadilla Estación como Lugar de Interés Industrial

El diputado provincial de Con Málaga Juan Márquez. - CON MÁLAGA

MÁLAGA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo provincial de Con Málaga en la Diputación provincial ha registrado una iniciativa en la Comisión de Ciudadanía para "garantizar la protección y conservación del patrimonio ferroviario" de Bobadilla Estación, "un enclave histórico que, pese a su relevancia en el desarrollo económico y social de Andalucía desde mediados del siglo XIX, carece actualmente de cualquier tipo de protección".

Así lo ha anunciado este lunes el citado grupo en una nota en la que el diputado provincial Juan Márquez ha manifestado que "la protección del patrimonio industrial en Andalucía es un compromiso continuo del Gobierno autonómico y de diversas organizaciones y entidades".

"La Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía defiende la protección de los reglamentos del patrimonio industrial, asegurando su inscripción como bien de interés cultural en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía", ha añadido Márquez, quien ha criticado que, "en la actualidad, el patrimonio ferroviario de Bobadilla Estación no cuenta con ningún tipo de protección".

De esta manera, según ha advertido, no se pueden "garantizar aspectos esenciales como la conservación de sus valores simbólicos, paisajísticos o la protección de los bienes muebles e inmuebles, que se consideren representativos de la actividad económica que irrumpió a mediados del siglo XIX y que se truncó a partir del último cuarto del siglo XX por los cambios tecnológicos que han transformado la sociedad española y el transporte del ferrocarril".

"La vigente Ley 16/1965, del 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, se configura como un hito en la defensa del patrimonio cultural español", ha agregado el representante de Con Málaga, que ha subrayado que la citada ley "mandata que todas las personas que observen un riesgo o un peligro para el patrimonio deberán ponerlo en conocimiento a la administración competente en el menor tiempo posible".

"Es más, en su artículo 25, recoge expresamente que los bienes inmuebles, que por su interés para la comunidad autónoma sean objeto de inscripción como Bien de Interés Cultural en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía, se clasificarán con arreglos a la siguiente tipología", y entre ellas "se incluye la de lugares de interés industrial", ha subrayado Márquez.

El diputado provincial de Con Málaga también ha querido destacar que "el artículo 26.7 de esta ley recoge que son lugares de interés industrial aquellos parajes, espacios, construcciones o instalaciones vinculadas a modo de extracción, producción, comercialización, transporte o equipamiento, que merezcan ser preservados por su relevante valor industrial, técnico o científico".

Desde el grupo provincial insisten en advertir de que "la falta de protección actual impide garantizar la conservación de bienes muebles e inmuebles representativos de la actividad ferroviaria". "No podemos permitir que el abandono o la desidia borren un capítulo fundamental de nuestra historia colectiva", ha remarcado antes de agregar que "la ciudadanía de Bobadilla Estación y de toda la provincia tiene derecho a que este espacio sea protegido, difundido y puesto en valor como parte de nuestro patrimonio común".

Finalmente, ha aseverado que "la protección del patrimonio industrial no es un asunto del pasado, sino una inversión en el futuro", y "preservar Bobadilla Estación es apostar por la memoria, la identidad y la dignidad de nuestros pueblos".