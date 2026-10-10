Con Málaga reclama la inclusión de los jornaleros en las subvenciones al campo malagueño

El portavoz del grupo provincial de Con Málaga, Juan Márquez, en una imagen de archivo. - CON MÁLAGA

MÁLAGA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo provincial de Con Málaga, Juan Márquez, defenderá en la próxima Comisión Informativa Especial de Cuentas de la Diputación de Málaga una iniciativa para la inclusión de los trabajadores del seguro agrario en las líneas de subvención al sector primario y la creación "urgente" de una línea de ayudas extraordinarias para el medio rural.

Márquez ha explicado que han registrado una moción "tras analizar la última convocatoria de subvenciones de más de 5,4 millones de euros para el sector primario de la provincia y hemos detectado una brecha insalvable". "La Diputación ha dejado completamente fuera de cualquier ayuda a las familias trabajadoras del seguro agrario", ha señalado.

El diputado provincial de Con Málaga ha tachado de "incompresible" que "cuando se reparten fondos para el campo malagueño no se piense en el eslabón más débil y golpeado, en los jornaleros, peones y trabajadores que sufren al campo cada día y se piense, únicamente, en la empresa o en el titular de la finca".

"Cuando en la Axarquía, la Serranía de Ronda o en el Guadalhorce se pierde una cosecha por la sequía o por las olas de calor, los agricultores reciben ayuda o seguros, pero los trabajadores del campo se quedan sin las peonadas, pierden sus ingresos y no llegan al mínimo para cobrar subsidios o la renta agraria", ha criticado en un comunicado Márquez.

Así, ha subrayado que, por eso, "pedimos dos cosas muy claras. En primer lugar, modificar la base de las subvenciones para que los trabajadores, por cuenta ajena del campo sean beneficiarios directos. Y en segundo lugar, la aprobación urgente de una línea extraordinaria de ayudas directas para los trabajadores de seguro agrario que compense las pérdidas de peonada y renta. No se puede abanderar la lucha contra la despoblación si dejamos tirada a las familias jornaleras", ha concluido.