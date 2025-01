Con Málaga solicita que se le conceda al artista malagueño Segundo Castro la Medalla de la Ciudad

MÁLAGA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal Con Málaga, la confluencia de Izquierda Unida, Podemos, Verdes Equo, Más País, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz, Toni Morillas, acompañada por el coordinador de IU en Andalucía y diputado por Sumar, Toni Valero, por el artista Segundo Castro, y por su compañera, Emiliana Durán, ha presentado una iniciativa para que se le conceda al artista la Medalla de la Ciudad.

En concreto, ha explicado, se trata de la máxima distinción que tiene el Ayuntamiento de Málaga "para distinguir a todas esas personas ilustres que han contribuido a que la democracia sea una realidad en nuestro país, que han contribuido a luchar por los derechos de los pueblos, a luchar por los derechos de la clase trabajadora".

Morillas ha incidido en que "queremos trasladar un reconocimiento a Segundo Castro, al artista malagueño, pintor, militante, un reconocimiento a su trayectoria artística, pero también a su trayectoria de militancia que ha hecho del compromiso, del compromiso con su barrio, La Luz, con su ciudad y con la lucha por la democracia en este país, un compromiso de vida".

"El reconocimiento que Segundo Castro ha recibido recientemente por parte del gobierno de España con la concesión de la medalla de oro al mérito de las bellas artes en el año en el año 2024 inicia un camino de reparación y de reconocimiento a esa dedicación que por parte de muchísimos artistas y de gente del mundo de la cultura se hizo por pelear por la democracia en nuestro país que debe continuar en Málaga con la concesión de la Medalla de la Ciudad", ha apuntado Morillas.

De igual modo, la portavoz de Con Málaga ha señalado que "ya es hora de que ese velo de silencio que impuso la dictadura franquista se quite, ya es hora de cumplir con la memoria democrática, ya es hora de que sean justamente conocidos, por eso con este reconocimiento que le vamos a pedir al Ayuntamiento de Málaga para Segundo Castro".

"Estamos reconociendo a Segundo Castro y estamos reconociendo a todos esos artistas andaluces que formaron parte del grupo Estampa Popular que contribuyeron a que en nuestro país haya una democracia, una democracia imperfecta que todavía tiene una tarea pendiente con la verdad, la justicia y la reparación", ha subrayado.

Por su parte, el coordinador general de IU Andalucía y diputado por Sumar Toni Valero, ha defendido a Segundo Castro como "un obrero de la cultura, es decir, se ha reivindicado siempre como una persona comprometida con su clase trabajadora, comprometida con la democracia y muy sabedor del potencial transformador que tiene el arte, que tiene la cultura".

Por eso, ha dicho, "nos parece tan acertado el reconocimiento de esa medalla de las Bellas Artes a Segundo Castro, representante de esta corriente Estampa Popular en estos tiempos que corren".

Valero ha criticado, además, "lo que me parece que no un absoluto despropósito por parte del gobierno andaluz, y son esos recortes en materia de cultura, esos recortes que llegan al 80% en cuanto a las artes escénicas, esos recortes que se están dando en cuanto a las transferencias ayuntamiento para la política cultural, lo cual demuestra que el Partido Popular es un partido con Moreno Bonilla al frente muy de folklore, pero muy poco de cultura. No le interesa la cultura, no le interesa la cultura popular".

"Es necesario que el Estado, que la administración pública, que los distintos estamentos institucionales apoyen el desarrollo de la cultura para generar pensamiento crítico", ha agregado.

Valero ha incidido en que "hay que generar pensamiento crítico en la ciudadanía, porque entre otras cosas estamos ante una ola reaccionaria que lo que pretende es que la gente se idiotice y sea capaz de comulgar en cualquier rueda de molino. Y en segundo lugar, nos parece también muy importante decirle a las nuevas generaciones y este reconocimiento también va en esa línea, ¿qué fue el franquismo? ¿Qué fue el franquismo para nuestro país? ¿Cuántos sufrimientos generó? ¿Cuánta censura provocó?".

"Felicitamos a Segundo Castro y también lo reivindicamos delante de una de sus pinturas que, entre sus compañeros y compañeras siempre decimos que es el Guernica de Málaga, porque también tuvo un largo peregrinaje, también viene del exilio y también refleja lo que es la barbarie de la represión franquista", ha concluido Valero.

Por su parte, Emiliana Durán, compañera de Segunda Castro, ha señalado que la inspiración del artista "es la sociedad, todos los problemas que existen en la sociedad y sobre todo en las clases más desfavorecidas".

"Es por eso que todos sus grabados muestran a la gente en el campo trabajando, los obreros en los tajos y siempre lo que hace es una crítica hacia la sociedad en que se vive y la explotación del hombre por el hombre", ha concluido.