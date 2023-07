Málaga TechPark Execs acoge una jornada sobre la digitalización que un negocio necesita para crecer.

MÁLAGA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Málaga TechPark Execs ha acogido el Innovation Day Málaga organizado por Salesforce, en el marco de las actividades organizadas por el Grupo de Talento del Club de Directivos. Se trata de una jornada que tiene como objetivo descubrir la digitalización que un negocio necesita para crecer, orientada hacia la productividad y la satisfacción del cliente.

Este encuentro ha contado con la participación de la Universidad de Málaga (UMA), el Ayuntamiento de la capital malagueña y las entidades Accenture, ISDI y SCL, han informado desde Málaga TechPark en un comunicado.

Durante la cita se ha celebrado la mesa redonda 'La importancia de la creación de talento digital', que ha contado con la participación del director de Málaga TechPark, Felipe Romera; Toni de la Prieta, managing director Lead at Advanced Technology Center at Accenture España; Sergio Porcar, Founder & Group SCL Consulting; y Nacho de Pinedo, co-funder & Group CEO at Digitalent de ISDI.

También han estado Pablo Rodríguez, vicepresidente Sales Spain at Salesforce; Javier López, vicerrector de Empresas, Territorio y Transformación Digital de la UMA; y Alicia Izquierdo, concejala del Área de Innovación, Digitalización Urbana, Promoción de la Inversión Tecnológica y Empresarial y Captación de Inversiones.

La organización de este evento, que ha tenido lugar en The Green Lemon en Málaga TechPark, se enmarca en la estrategia de la empresa tecnológica Salesforce de hacer crecer su ecosistema de clientes y partners en España.

Apoyándose en Accenture y SCL, además de la escuela de negocios digitales ISDI, la compañía busca promover la formación y el desarrollo de talento en torno a las tecnologías de la información en general y a las tecnologías de Salesforce en Particular.

De esta forma, "se intenta hacer frente a la escasez de talento digital --de acuerdo con el informe de IDC 'Salesforce Economy Report' de 2021, solo en España se crearán más de 73.000 empleos directos e indirectos asociados a la tecnología Salesforce--, al tiempo que se apoya la estrategia de crecimiento territorial de la compañía en diferentes comunidades autónomas, como es el caso de Andalucía.

Han señalado que los partners como Accenture o SCL "juegan un papel fundamental en esta estrategia y a la hora de llevar los más avanzados proyectos de digitalización a las empresas andaluzas".

ISDI, especialista en formación tecnológica y negocios digitales, se suma a esta iniciativa ofreciendo una variedad de programas de capacitación para profesionales y empresas, incluyendo 'bootcamps' de programación, másters en ciberseguridad e inteligencia artificial, y cursos especializados en tecnología Salesforce.

Con una facultad de más de 700 expertos digitales globales, ISDI mantiene colaboraciones con instituciones como RCC en Harvard, TEC en Monterrey y EADA, y forja alianzas educativas con gigantes tecnológicos como Salesforce, Google, Amazon Web Services y Shopify. También pionera en formación in-company, impulsa la empleabilidad y el emprendimiento, posicionándose como una de las mayores bolsas de empleo digital de España.

Accenture es una compañía especializada a servicios profesionales que ayuda a las principales empresas, administraciones públicas y otras organizaciones del mundo a desarrollar su core digital, optimizar sus operaciones, acelerar el crecimiento de sus ingresos y mejorar los servicios para los ciudadanos, creando valor tangible a velocidad y escala.

Por su parte, SCL Consulting, en el mercado desde 2001 y seleccionada en 2022 como unos de los diez mejores partners de Salesforce en España, es una consultora española internacional experta en Tecnologías de la Información. Su participación en el Salesforce Innovation Day Málaga "es una muestra más de su compromiso con la innovación y la transformación digital del tejido empresarial malagueño, región con la que se encuentra estrechamente vinculada".