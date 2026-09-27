Marbella celebra una Media Maratón histórica, con récord de participación y corredores de 27 nacionalidades - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 27 (EUROPA PRESS)

La Media Maratón de Marbella ha vivido una edición histórica, con 3.893 inscritos en sus distintas modalidades y una gran respuesta de corredores y público. Cerca de 3.000 atletas han participado en la prueba individual, que ha reunido a deportistas de 27 nacionalidades.

El concejal del ramo, Lisandro Vieytes, ha resaltado el éxito de participación y organización de la jornada, y ha afirmado que "el municipio ha vivido una auténtica fiesta del deporte y el ambiente en las calles y el trabajo de todas las personas y entidades implicadas han hecho de esta una edición para recordar".

En un comunicado, el edil ha subrayado también el carácter internacional y turístico de la carrera y ha señalado que "la Media Maratón es mucho más que una prueba deportiva; es una oportunidad para mostrar Marbella a miles de participantes y acompañantes, muchos de ellos llegados de otros países, y para promocionar la ciudad como destino deportivo y turístico durante todo el año".

La participación internacional ha sido especialmente destacada con 1.559 corredores extranjeros y 1.441 nacionales, mientras que las mujeres han representado el 36 por ciento de los participantes en esta modalidad.

En el apartado deportivo, Bilal Marhoum, del club Virgen de Belén, se ha proclamado vencedor masculino con un tiempo de 1:06:48. Le han seguido Daniel García, del Trops Cuevas de Nerja, con 1:08:35, y Zakaria El Karam, independiente, con 1:09:45.

En categoría femenina, la victoria ha sido para Eva García, del Club Atletismo Málaga, con 1:24:25. La atleta local Britney Briceño, también del CA Málaga, ha ocupado la segunda posición con 1:27:28, mientras que Katalin Kovacs ha completado el podio con 1:28:53.

El nuevo recorrido, con salida en el Arco y meta en el Parque del Mediterráneo, ha discurrido por el Paseo Marítimo y Puerto Banús y ha ofrecido a los corredores la oportunidad de disfrutar del litoral.

Vieytes ha señalado que el Ayuntamiento seguirá trabajando para que la prueba continúe creciendo. "Hemos renovado por cuatro años nuestro patrocinio principal porque creemos en el potencial de esta carrera y queremos seguir acompañando su evolución", ha asegurado, al tiempo que ha indicado que "Marbella está consolidando un calendario deportivo de primer nivel, y eventos como este contribuyen a generar actividad, atraer visitantes y reforzar el orgullo de ciudad".

El concejal ha agradecido la colaboración de todas las personas y entidades que han hecho posible la jornada, voluntarios, clubes deportivos de la ciudad, la Peña Motera Los Mentirosos y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, especialmente a la Policía Local por el dispositivo especial desplegado durante la carrera y por su labor para que todo se haya desarrollado con normalidad.