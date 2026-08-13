Marbella (Málaga) acoge la suelta al mar de dos tortugas bobas tras completar sus procesos de recuperación

Momento de la suelta de los dos ejemplares de tortuga boba en las costas de Marbella. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

Marbella (Málaga) ha acogido este jueves la suelta de dos ejemplares de tortuga boba ('Caretta caretta'), nombradas Pepa y Hulia, que han completado exitosamente sus respectivos procesos de rehabilitación y han sido considerados aptas por los especialistas para que regresen al medio natural.

Los dos animales, procedentes de las provincias de Málaga y Almería, fueron rescatados en situaciones que comprometían seriamente su supervivencia y han recibido atención veterinaria y cuidados especializados hasta recuperar unas condiciones adecuadas para desenvolverse en el Mediterráneo.

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha agradecido la elección de la ciudad para llevar a cabo esta actuación y ha puesto en valor la coordinación entre la Consejería de Medio Ambiente, los organismos especializados en biodiversidad, el Seprona, los equipos veterinarios del Centro de Gestión del Medio Marino Andaluz y el Acuario de Sevilla, entre otros profesionales y entidades.

En este sentido, ha señalado que la suelta representa "el resultado de un trabajo conjunto para devolver al mar a dos animales que fueron encontrados en circunstancias de grave peligro para su vida".

La alcaldesa, que ha estado acompañada del concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Marbella, Diego López, y del director del Puerto Deportivo, Carlos Romero, ha destacado también la vinculación de la localidad con la conservación de las tortugas bobas y la protección del ecosistema marino.

La regidora ha recordando que el municipio ha registrado en los últimos años episodios de anidación de esta especie en su litoral, en la playa de Calahonda y Nueva Andalucía.

En este ámbito, ha subrayado el papel de asociaciones como ProDunas y la implicación de vecinos y voluntarios en las labores de vigilancia y protección de los nidos.

Muñoz ha incidido en que la conservación del litoral "requiere también la colaboración de la ciudadanía" y ha advertido de las consecuencias que pueden generar los residuos que terminan en el mar.

"Una bolsa, una malla o cualquier elemento plástico que se abandona en el entorno puede acabar en el agua y poner en grave peligro a especies marinas como las tortugas", ha explicado, apelando a la prevención y a la responsabilidad individual.

En esta línea, la alcaldesa ha recalcado que el Ayuntamiento "mantiene su compromiso con la protección ambiental y con la conservación del litoral", que ha avalado con la obtención de diferentes reconocimientos vinculados a la calidad y sostenibilidad de sus playas.

Asimismo, ha remarcado la importancia de la educación ambiental desde edades tempranas mediante actividades y charlas dirigidas a los más pequeños "para que conozcan la biodiversidad del municipio y comprendan la necesidad de preservar el entorno".

PEPA Y HULIA

Pepa fue localizada el 4 de marzo de 2026 varada en una playa de la localidad de Rincón de la Victoria (Málaga) y recogida inicialmente por agentes del Seprona.

Ingresó con un peso de 4,3 kilos y presentaba una deshidratación severa, alteraciones de la flotabilidad y afectación pulmonar, por lo que necesitó tratamiento veterinario intensivo y alimentación asistida mediante sonda.

Como parte del proceso de rehabilitación, fue trasladado al Centro de Gestión del Medio Marino Andaluz (Cegma) para evaluar su capacidad para desenvolverse adecuadamente antes de autorizar su regreso al medio natural.

Por su parte, Hulia fue encontrada el 30 de junio en una playa próxima a Retamar (Almería) con un grave enmalle provocado por sacos de rafia y otros residuos marinos, material que le afectaba al cuello y a las cuatro aletas, provocándole lesiones por constricción.

En el momento de su ingreso presentaba además una baja condición corporal y deshidratación, con un peso de 6,3 kilos. El ejemplar recibió tratamiento veterinario, curas y un programa de rehabilitación que permitió una evolución favorable.

Ambos ejemplares han sido trasladados en una embarcación que ha partido desde el Puerto Deportivo Virgen del Carmen de Marbella mar adentro para realizar la suelta a más de dos millas de la costa, una vez completadas todas las comprobaciones que han confirmado su capacidad para desenvolverse de manera autónoma en el medio natural.

Con esta actuación culmina el proceso de recuperación de los dos animales, que regresan al Mediterráneo después de varios meses de cuidados y rehabilitación.