Marbella (Málaga) intensifica los trabajos de apertura de desembocaduras de ríos y arroyos ante la previsión de lluvias

Apertura de cauces en Marbella, Málaga. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MÁLAGA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha informado de que los servicios municipales están intensificando sus trabajos de apertura de desembocaduras de los principales ríos y arroyos de la localidad para facilitar la salida del agua hacia el mar y evitar la formación de acumulaciones que puedan dificultar su evacuación ante la previsión de lluvias a partir de este fin de semana.

Las actuaciones se están llevando a cabo en las desembocaduras de los ríos Guadalmina, Guadaiza, Río Verde, Guadalpín y Río Real, así como en los arroyos del Chopo, Represa, Primero, Segundo y Real de Zaragoza.

El Consistorio ha informado a través de una nota, que los trabajos que desarrolla a través de la delegación de Playas, consisten principalmente en "la apertura de los cauces en su encuentro con el litoral mediante maquinaria especializada, retirando y redistribuyendo las acumulaciones de arena que se generan como consecuencia de la dinámica natural de las playas y que pueden llegar a reducir o cerrar parcialmente las desembocaduras".

Desde el área municipal se ha señalado que estas actuaciones "forman parte de los trabajos continuos de mantenimiento que se realizan durante todo el año en las desembocaduras de ríos y arroyos del litoral marbellí, con intervenciones periódicas destinadas a garantizar su correcto estado y funcionamiento".

Ante los avisos meteorológicos previstos, el Consistorio ha informado de que "se han reforzado estas actuaciones en los puntos más sensibles y mantendrá el seguimiento de las desembocaduras y cauces para intervenir nuevamente en aquellos enclaves en los que resulte necesario en función de la evolución de las condiciones meteorológicas".

Asimismo, el Gobierno municipal ha recordado que junto a estas labores de apertura y mantenimiento de las desembocaduras, "la delegación de Playas desarrolla también trabajos periódicos de limpieza y acondicionamiento de los cauces, mediante la retirada de residuos, restos vegetales y otros materiales que puedan acumularse y dificultar el paso del agua".

A su vez, el Ayuntamiento de Marbella ha recordado a la ciudadanía "la importancia de extremar la precaución ante cualquier aviso o alerta meteorológica y de seguir en todo momento las recomendaciones, indicaciones y directrices emitidas por las autoridades y los servicios de emergencia".

Finalmente, ha aconsejado consultar "únicamente fuentes oficiales para conocer la evolución de los avisos, las posibles incidencias y las medidas que puedan adoptarse, evitando la difusión de informaciones no contrastadas que puedan generar confusión".