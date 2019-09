Marín insiste en que Cs tiene un "proyecto único" para las elecciones: "No comparto la idea" de ir con el PP

Publicado 19/09/2019 12:43:34 CET

MÁLAGA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y portavoz de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, ha manifestado que no comparte la idea expresada por el presidente andaluz, Juanma Moreno, sobre la posibilidad de que PP y Cs acudan en coalición electoral a las elecciones del próximo 10 de noviembre, al menos en el Senado, incidiendo en que comparte "un proyecto político único que se llama Ciudadanos que aspira a gobernar España".

"Yo no comparto esa idea, comparto un proyecto político que se llama Ciudadanos", ha manifestado, lamentando el "no de --Pedro-- Sánchez al diálogo, a hablar al menos de la posibilidad de no tener que convocar nuevamente las urnas". Por ello, ha agregado a los periodistas en Marbella (Málaga) que defenderán su proyecto "de centro liberal progresista que tiene mucho en común con el PSOE y con el PP en muchas cuestiones pero, evidentemente, también tenemos muchas cosas que nos separan".

Marín entiende que los 'populares' tengan "una estrategia política o un diseño de campaña completamente distinto al que Cs plantea" pero ha incidido: "Vamos a seguir defendiendo lo que hemos hecho hasta ahora desde el centro, con un proyecto único que es el de Ciudadanos".

"ES NECESARIO UN GOBIERNO EN ESPAÑA"

Por otro lado, el vicepresidente andaluz ha aludido a la "necesidad" de que España tenga pronto un gobierno y ha puesto como ejemplo el entendimiento en Andalucía, que ha permitido contar con un presupuesto en 2019 y en 2020 "y que va a seguir funcionando".

"Pedimos esa misma responsabilidad y esa misma visión de Estado que hemos tenido aquí PP y Cs, que se tenga a nivel nacional porque es necesario un gobierno en España", ha recalcado, lamentando que, como Ejecutivo andaluz, no tengan "interlocutores para muchos proyectos necesarios" para Andalucía.

Según Juan Marín, el Gobierno de Andalucía es "sólido, con presupuesto y estable y va a seguir llevando a cabo sus proyectos, con los que nos comprometimos con los andaluces y nos gustaría un gobierno con el que sentarnos". No obstante, ha aclarado que en materia turística sí se ha sentado con la ministra del ramo en funciones, Reyes Maroto, y la secretaria de Estado, Isabel María Oliver: "Así es mucho más fácil la interlocución".

Esto, ha continuado, no ocurre con otros asuntos, citando la posible salida de Reino Unido de la Unión Europea: "No hay proyectos ni medidas para paliar esta importante decisión que tomará el Gobierno de Reino Unido" a finales de octubre. También ocurre algo similar, ha puntualizado Marín, con el corredor del Mediterráneo, con la mejora de infraestructuras o con el Área de Hacienda.

"Eso claro que dificulta, por eso nadie quería elecciones, sólo Sánchez, que no miraba por los andaluces ni por los españoles; sólo por su interés", ha criticado, confiando en que tras el 10 de noviembre haya un gobierno y unos presupuestos lo antes posible.

"No habrá presupuestos de 2019 y nos tendremos que ir a 2020 con unos presupuestos de Rajoy prorrogados tres años y llegaremos al verano y seguirá sin presupuesto", ha finalizado el vicepresidente de la Junta de Andalucía y portavoz de Cs en esta comunidad.