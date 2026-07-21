Más de 60 intoxicados en una piscina de un hotel en Benahavís (Málaga)

Archivo - Imagen recurso de una piscina - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un número elevado de personas, al menos más de 60, han tenido que ser atendidas tras resultar intoxicadas en una piscina de un hotel en el municipio malagueño de Benahavís.

Al parecer, según han señalado fuentes de la Delegación de Salud y Consumo, "saltó el diferencial y falló el sistema, dejó de funcionar el cloro y el ph y siguieron saliendo otros gases que provocaron la intoxicación de algunos huéspedes".

Según han señalado las citadas fuentes a Europa Press, las personas que resultaron intoxicadas fueron atendidas por los servicios de urgencias, pero ninguno requirió hospitalización. Pese a que no hay un número concreto de afectados sí que fue un número elevado los atendidos en distintos puntos. Entre otros, según han indicado otras fuentes consultadas, en torno a 60 personas fueron atendidas en el Hospital Costa del Sol.

Según ha adelantado diario 'Sur', al menos 60 turistas, entre ellos niños y personas mayores, tuvieron que ser atendidos y la piscina, tras el suceso, quedó precintada por "cuestiones de mantenimiento".