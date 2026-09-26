Más de 80 personas sin hogar se benefician en Málaga de una propuesta de Arrabal-AID para atender sus necesidades

Sesión con mujeres participantes en el DAI, proyecto de Desinstitucionalización y Atención Integral a quienes sufren situaciones de sinhogarismo en Málaga desarrollad por Arrabal-AID - ARRABAL-AID

MÁLAGA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Arrabal-AID ha atenido en el último año a un total de 84 personas sin hogar en el marco del proyecto DAI, un programa para la Desinstitucionalización y Atención Integral de quienes sufren situaciones de sinhogarismo en la ciudad que cuenta con el respaldo de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Servicios Sociales con cargo al 0,7% del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades.

La atención psicosocial integral de participantes es uno de los ejes fundamentales de un modelo que complementa su intervención a través de recursos de alojamiento gestionados por la entidad que se conciben como espacios de tránsito hacia una vida autónoma, evitando procesos de cronificación o institucionalización.

Con un enfoque centrado en la persona, basado en aspectos como derechos de ciudadanía, perspectiva de género e interseccionalidad, esta iniciativa promueve la autonomía personal, emocional, social y habitacional, garantizando derechos fundamentales como la vida independiente, la participación en la sociedad y la inclusión real en la comunidad.

A través de itinerarios individualizados de autonomía, un equipo de la Asociación Arrabal-AID formado por educadores y trabajadores sociales aborda la situación concreta de cada persona así como sus metas cercanas y objetivos vitales a largo plazo, relacionados con vivienda, ingresos económicos, acceso al empleo, gestión de la vida cotidiana, salud o vínculos sociales.

El trabajo individual que se lleva a cabo con cada uno de los participantes se complementa con el establecimiento de espacios de encuentro de carácter colectivo, momentos de convivencia y actividades grupales que permiten recuperar capacidades y relaciones sociales. El programa ofrece también un apoyo psicológico, especialmente importante en procesos atravesados por pérdidas, aislamiento, violencia o largos periodos de sinhogarismo.

"La salud mental es uno de los principales desafíos del programa. Encontramos situaciones de intenso sufrimiento psíquico que en ocasiones no han sido diagnosticadas o no están siendo atendidas", explica Alejandro Ruiz Morillas, técnico de Arrabal-AID quien explica cómo desde DAI "se ha reforzado la coordinación con los equipos de Salud Mental del SAS para desarrollar respuestas eficaces adaptadas a cada situación, para lograr que la persona acceda al menos a una primera cita".

La preparación hacia el empleo es otro de los puntos fuertes de DAI. A lo largo de estos meses se han organizado cursos de capacitación profesional en distintos oficios, se han diseñado acciones de orientación, desarrollo de competencias y acompañamiento a la inserción y se han facilitado prácticas en empresas para favorecer o actualizar los conocimientos sobre el tejido empresarial reforzar el acceso al mercado de trabajo.

Asimismo, tras la salida de la persona de los recursos residenciales se iniciaba una fase de seguimiento continuado con el objetivo de prevenir recaídas y consolidar procesos de inclusión social.

Para Tania Torreblanca, referente del área de Personas con Especial Vulnerabilidad de la entidad, este programa "refuerza el compromiso de la Asociación Arrabal-AID con la dignidad, la autonomía y la inclusión real de las personas sin hogar, favoreciendo su integración plena en la sociedad".

Según los datos de balance del programa que finaliza el próximo 30 de septiembre "el 25 por ciento de las personas atendidas en DAI logra retomar su vida de una forma más autónoma e independiente y el 90 por ciento de los participantes manifiestan sentirse con mayor confianza para afrontar su día a día, valorando la adquisición de nuevas herramientas o la recuperación de sus propias capacidades".