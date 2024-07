Moreno defiende empleo, formación y vivienda como pilares para retener talento joven y aboga por políticas de concordia

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP andaluz y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido que para que los jóvenes que se van fuera de la comunidad y de España "vuelvan" y poder "retener ese talento" joven tiene que haber "tres pilares fundamentales", como son empleo digno y de calidad, formación y vivienda; y ha apostado por "la política del diálogo, consenso y moderación frente a los muros de Pedro Sánchez que sólo generan división y retroceso".

Así lo ha dicho Moreno quien ha participado junto al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una de las mesas redonda de la Escuela de Verano de Nuevas Generaciones del PP y del Grupo Popular en el Parlamento Europeo que se celebra en Torremolinos (Málaga).

Moreno ha considerado "bueno que los jóvenes salgan de España, siempre que sea de manera voluntaria, a formarse, a contrastar cultura y opiniones, a madurar profesional y personalmente; no me preocupa que se vayan fuera a aprender idiomas, a mí lo que me preocupa es que no vuelvan".

Así, ha indicado que la vivienda es "un gran problema que tenemos en España y, además, como consecuencia de una pésima política del Gobierno de Pedro Sánchez, lo digo así, donde todavía ha vuelto más complicado la posibilidad de que haya alquileres y la posibilidad de que haya vivienda asequible a los jóvenes", con leyes "absolutamente absurdas".

Ha considerado que hay "un reto" en este sentido y que los alcaldes y alcaldesas del PP "están muy comprometidos, muy sensibilizados", apostando por "quitar todas las trabas posibles para que se construyan viviendas en Andalucía y en España, porque hasta que la oferta y la demanda no estén en sintonía, va a ser muy difícil que haya vivienda asequible".

También ha dicho que "si no hay oportunidad en términos laborales, es muy difícil retener al talento y que "para que haya empleo tiene que haber educación y una educación que tiene que estar en sintonía con el sistema productivo". También ha defendido que "los empleos que haya, y esto sí quiero decirlo, tienen que ser dignos, los jóvenes tienen que estar bien pagados y tener salarios razonables, para poder construir un proyecto de vida".

Ha apostado por "cuidar y proteger a ese joven talento" y se ha mostrado convencido de que cuando Feijóo sea presidente "podamos cambiar alguna de las leyes en materia de vivienda, en materia de empleo, en materia de formación, para que muchos de ustedes puedan salir y volver a España".

Sobre la educación, ha señalado que han ofrecido "más de 50.000 plazas de Formación Profesional, de las cuales a partir del año que viene todas van a ser Formación Profesional Dual" y ha asegurado que se llegará "a 160.000 plazas de formación profesional en Andalucía, con lo cual estamos poniendo oportunidades laborales para muchos jóvenes que no las encontraban fuera del ámbito universitario".

Además, Andalucía, ha asegurado Moreno, "tiene casi 40.000 empresas más que cuando yo comencé de presidente del Gobierno andaluz, es la segunda comunidad autónoma con más empresas activas, solo superada por Cataluña y por delante de la Comunidad Autónoma de Madrid".

Moreno ha lamentado que "es difícil" emprender si "no se crea un entorno adecuado". "A veces, lejos de favorecer, o facilitar, o empoderar, o potenciar al emprendedor, se desprestigia, se deslegitima, se deteriora la imagen de los emprendedores y después no se le ponen las cosas fáciles cuando tú tienes una presión fiscal más alta que el estudiante", ha dicho.

"Un país que no emprende es un país que no tiene futuro y por eso yo creo mucho en los emprendedores de cualquier tipo", ha señalado, por lo que ha recordado que Andalucía "está apostando mucho por los emprendedores" con medidas que "han funcionado" y con "el ecosistema necesario para que los jóvenes andaluces puedan tener oportunidades y futuro en su tierra".

"Yo soy muy optimista porque estoy viendo en zonas de Andalucía, pueblos del interior donde no había emprendimiento, y ahora hay gente que está tirando para adelante con negocios que parecían imposibles en pueblos de 2.000, 3.000, 5.000 habitantes, y que hoy son posibles", ha dicho Moreno, quien ha considerado que "a poco que tengamos un gobierno proactivo con el emprendimiento, esto va a ir para adelante".

El presidente andaluz ha defendido que la política "se hace desde el consenso, desde la construcción, desde el punto de encuentro y desde algo que se ha perdido en España y que tenemos que recuperar que es el respeto al adversario". "Creo que el diálogo hasta la extenuación, la búsqueda de puntos de encuentro y el respeto al adversario es una fórmula muy positiva", ha dicho.

"Cuando los liderazgos se sustentan en el enfrentamiento, y ahora hay muchos liderazgos que se sustentan en los muros, en la división, y uno de ellos es el que tenemos en España con Pedro Sánchez, al final eso es el camino más corto para la derrota y el fracaso de un pueblo", ha manifestado.

Para Moreno, "cuando dividimos a España entre buenos y malos, como hace Sánchez permanentemente, cuando se construye un muro de división entre los propios españoles, eso al final son limitaciones, obstáculos que vamos a tener como nación para conseguir nuestro objetivo". "Somos más fuertes, somos más eficaces, llegamos mucho más lejos cuando estamos unidos", ha incidido, asegurando que el PP es "el único partido de espacios centrales que queda en España, capaz de integrar a personas que tienen sensibilidades distintas".

Moreno ha dicho a los jóvenes que "tienen que ser conscientes de que solamente se transforma la realidad en la que viven desde la política". "La política es el instrumento más poderoso y, al mismo tiempo, más eficaz para cambiar todo aquello que a ti no te gusta", ha apuntado.

Ahora, ha advertido, "no se puede hacer de una manera pasiva, se tiene que hacer de una manera activa, comprometida". "Yo lo primero que pediría a aquellos jóvenes que ven una realidad con la que no están de acuerdo es que se rebelen de una manera cívica, democrática, pero consciente de que todo se puede cambiar a través del instrumento que es la política, que es un elemento de transformación", ha aseverado.

"Ningunear la política es el camino más corto para que nada cambie, y para que tu vida y todo lo que no te guste no avance", ha señalado Moreno.

SALUD MENTAL

En el debate en la mesa redonda también se ha abordado los problemas de salud mental y su incidencia en los jóvenes, punto en el que Moreno ha defendido que "hay una serie de prejuicios, complejos en nuestro país que hay que romper" en este sentido para evitar la estigmatización.

"Tenemos que asumir la importancia que tiene reconocer que tienes un problema salud mental y tratar ese problema en beneficio tuyo y de los demás", ha asegurado, apuntando que la Junta está "poniendo decenas de millones de euros, que no es gasto, es inversión, probablemente de las mejores inversiones que estamos haciendo Andalucía" dedicados a esta materia.

Ha apostado por incorporar en la educación elementos de salud mental y ha incidido en el "esfuerzo" en esta materia que está haciendo el Gobierno andaluz con una red de centros especializados y la contratación de "más de 300 psicólogos clínicos, aparte de psiquiatras", aunque ha reconocido que "todavía vamos muy por debajo de las necesidades".