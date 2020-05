Moreno pide al Gobierno que hable con comunidades y ayuntamientos de la renta mínima y que no les suponga un sobrecoste

ESTEPONA (MÁLAGA), 28 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido al Gobierno central que hable con las comunidades autónomas y ayuntamientos sobre la gestión del Ingreso Mínimo Vital, porque "la cogobernanza tiene que ser eso", lamentando que no se les informe antes de su aprobación en el Consejo de Ministros de este viernes; y ha instado, además, que venga acompañado de recursos públicos.

En su visita a la localidad de Estepona (Málaga), ha dicho que les parece "sorprendente" que se vaya a aprobar en Consejo de Ministros una ayuda a la familia, "que no cuestionamos", pero sobre la que ha dicho que "los titulares de esa responsabilidad, de esa competencia, que somos las comunidades, no tengamos ninguna información y nos estemos prácticamente informando a través de los medios de comunicación". "No tiene ningún sentido", ha señalado.

"Esta ayuda, que me parece razonable y en tiempos de crisis necesaria siempre que sea transparente, operativa y funcional, pero creo que los ayuntamientos, que en gran parte van a tener que atenderla, y las comunidades autónomas debemos de estar informados al detalle, no a posteriori, sino antes de aprobarse en el Consejo de Ministros", ha apostillado.

Además, ha considerado "fundamental" que "no suponga este nuevo servicio un sobrecoste para las arcas municipales o autonómicas", indicando que teme "que al final venga una ayuda, que luego tengan que gestionar los ayuntamientos, lo que supone recursos económicos y gastos, y que no tengan una compensación del Estado".

"Lo que pido al Gobierno central es que, nos parece muy bien, pero que cualquier gestión primero la hable, la cogobernanza tiene que ser eso, y en segundo lugar que venga acompañado de recursos públicos, que no sea como otras leyes como la de Dependencia, que el Estado comenzó, que después se retira y al final las comunidades y los ayuntamientos asumimos en solitario un enorme gasto que ahora no es asumible", ha finalizado.